El  ministre Bolaños, citat com a testimoni en el 'cas Pegasus'

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha decidit citar com a testimoni per al 5 de juliol, a les 9.00 hores, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en la investigació sobre el cas Pegasus. A més, segons ha informat Europa Press, el magistrat ha acordat ampliar la comissió rogatòria cursada a Israel perquè la comissió judicial encapçalada per ell es desplaci a aquell país. L'objectiu del trasllat és poder prendre declaració com a testimoni al CEO de l'empresa que comercialitza el programa Pegasus, NSA Group.

En el marc d'aquesta investigació i mentre ha estat secret, Calama ha pres declaració com a testimonis divendres passat a l'exdirectora del CNI Paz Esteban i al funcionari d'aquest organisme encarregat d'elaborar els informes sobre aquest assumpte. El titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 4 ha acordat l'aixecament del secret de les actuacions, sense perjudici que el pugui tornar a decretar si la investigació així ho requereix.