El ministre Puente cessa el president d'Adif pel caos ferroviari

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha cessat aquest divendres el president de l'empresa pública de gestió de les infraestructures ferroviàries, Adif i d'Adif Alta Velocitat (AV), Ángel Contreras. El responsable havia accedit al càrrec fa menys d'un any, el novembre del 2023, en substitució de l'aleshores presidenta, María Luisa Domínguez. La notícia coincideix en una jornada amb retards generalitzats en els trens d'alta velocitat amb origen a Sants a causa d'un descarrilament a Can Tunis.

Des del Ministeri de Transports del Govern espanyol s'ha justificat la decisió com a part d'una renovació interna de l'organigrama per impulsar i millorar la gestió de l'empresa. El cas és que Contreras ha estat les darreres setmanes centre d'atenció tant per la petició de dimissió del PP acusant-lo d'estar implicat a l'anomenat 'cas Koldo', així com pel mal funcionament del servei ferroviari en alguns indrets, com ara a Rodalies de Catalunya.

El nomenament del seu successor previsiblement s'aprovarà al proper Consell de Ministres, encara que fonts del ministeri es limiten a apuntar que es farà "com més aviat millor". Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de València, va ser promocionat a la cúpula del gestor ferroviari des del lloc de director general de Conservació i Manteniment, que ocupava des del 2018, el desembre de l'any passat.



Retards per un descarrilament

La notícia arriba en una jornada en la qual la circulació de trens d'alta velocitat amb origen a l'estació de Sants de Barcelona ha estat interrompuda al matí a causa d'un petit descarrilament d'un tren Euromed a Can Tunis. Adif ha donat per resolta la incidència a dos quarts de tres de la tarda, després de provocar retards superiors a les dues hores, i que ha impedit la sortida de combois que es trobaven a l'interior del complex.