Retards generalitzats en els trens d'alta velocitat amb origen a Sants a causa d'un descarrilament a Can Tunis

Centenars de passatgers de trens l'alta velocitat amb que tenen origen a l'estació de Sants de Barcelona han vist demorats els seus trens aquest divendres al matí pel tall de circulació temporal degut a un petit descarrilament d'un tren Euromed a Can Tunis, que ha sortit de l'eix, segons informen des de Renfe.

Els trens que estaven dins de la instal·lació no poden sortir-ne i tècnics d'Adif han treballat per reparar la incidència. Diversos trens AVE, Euromed i Intercity han patit retards, entre la resignació i en alguns casos indignació dels passatgers.

"El pitjor és la desinformació", s'ha queixat a l'ACN una passatgera amb destí a la capital espanyola que havia vist "desaparèixer" el seu tren dels panells de l'estació "mentre altres ja han començat a sortir". Xavier Canals, també amb destí a Madrid, responia així a la situació i l'espera: "Potser si ens haguessin avisat haguéssim anat nosaltres a treure el tren descarrilat".

Pla Ferrocat activat

Des de l'inici de la incidència, des de Protecció Civil han activat el Pla Ferrocat (per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril) en fase de prealerta. La mesura ve motivada per l'acumulació de viatgers de la línia AVE a l'Estació de Sants pels retards que s'estan produint.