Mishima publicarà la nadala 'El pollastre de la nit de Nadal' coincidint amb una gira per les festes nadalenques

El grup Mishima estrenarà el 29 de novembre la nadala El pollastre de la nit de Nadal, coincidint amb la gira de set concerts que farà per les festes de final d'any. A més de sortir en format digital, també s'editarà en disc de vinil al costat de la versió de The Pogues del tema Lullaby of Barcelona, concretament com a cara B.

La gira de set concerts durà els barcelonins a la Sala Zero de Tarragona el 14 de desembre; al Cafè del Teatre de Lleida l'endemà; a la Sala Apolo de Barcelona el 19 de desembre; a la sala Jerusalem de València el 21 de desembre; a l'Antic Molí d'Ulldecona el dia següent; al Teatre de Lloseta (Mallorca) el 27 de desembre; I a La Mirona de Salt el dia dels Sants Innocents.

Si demà no vols venir al dinar

No pateixis que ningú ens espera

Amb el pollastre de la nit de Nadal

Ningú ens vol veure ja per Sant Esteve



Entrades pels concerts de Nadal ja la venda a https://t.co/eCn5zEYbkM @Sala_Apolo @salazerotgn @salalamirona @TeatreLloseta @cafedelteatre pic.twitter.com/FqZgeILDeF — MISHIMA (@MishimaBCN) October 28, 2024

D'altra banda, també inauguren el festival Acròbates al Teatre Joventut de L'Hospitalet amb l'espectacle Alta infidelitat. Es tracta d'un muntatge basat en les versions i adaptacions al català de cançons i poemes fonamentals per a l'univers creatiu de la banda, tant algunes ja conegudes com d'altres creades per a l'ocasió.