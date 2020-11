Mitjà no creu que la situació canviï molt en 10 dies i apressa Salut a seguir l'exemple de Madrid amb els tests massius

El doctor Oriol Mitjà ha afirmat que la situació no canviarà molt en 10 dies com per justificar llavors l'obertura de la restauració i ha considerat que el més important és aplicar altres mesures. En aquest sentit, ha avalat l'estratègia de la Comunitat de Madrid de fer tests ràpids massius perquè "li està donant resultat sense haver de tancar l'economia". "Estic satisfet amb el que han fet a Madrid i tant de bo ho posin en marxa a Catalunya", ha dit al programa Planta Baixa de TV3. Ha criticat les "pegues" que posa el Departament de Salut a l'hora d'estendre l'ús dels tests d'antígens i l'ha instat a "superar de forma ràpida" algunes argumentacions. Ha dit que l'ús massiu d'aquestes eines permetria "accelerar" la desescalada.

Mitjà ha considerat que Salut és qui disposa de les dades i que si la pressió a les UCI continua tan alta serà "correcte" allargar la mesura, tot i que ha insistit que seria necessari seguir altres estratègies com la dels tests ràpids massius. Segons l'infectòleg, Salut està preocupada en com recollir la informació que donarien els tests d'antígens i el fet que el seu ús pogués donar una sensació de seguretat que reduís l'ús de les mascaretes. Aspectes que ha considerat cal superar.



També ha vist amb bons ulls la proposta d'Ayuso de permetre que el test es pugui fer a farmàcies o altres serveis sanitaris, com odontòlegs, perquè això permetria descongestionar tant l'atenció primària com l'hospitalària. Per a l'investigador, l'ús dels tests d'antígens és un "factor clau" per controlar la infecció i permetre alleugerir les mesures restrictives. Segons Mitjà, aquest test costaria menys de 10 euros a les farmàcies.

D'altra banda, ha alertat sobre la situació a les residències, ja que ha assegurat que el 40% de les morts en produeixen en residències de gent gran. Per això, ha reclamat també l'ús de tests d'antígens per a tota persona que hi entri i de forma periòdica en el cas dels treballadors. També ha celebrat els avenços en la recerca d'una vacuna contra la covid, i especialment els anuncis fets per Pfizer aquesta setmana. Ha insistit que es trigarà entre mig i un any en tenir una bona cobertura vacunal i per això els tests ràpids jugarien un paper important en aquest període.