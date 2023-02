El Mobile Social Congress posarà el focus en l'impacte ambiental de la indústria mòbil i l'electrònica

L'impacte ambiental dels processos de la indústria mòbil i l'electrònica és el que vol denunciar aquest any el Mobile Social Congress (MSC), que enguany celebra la vuitena edició, organitzada per Setem Catalunya. Sota el lema "Activem una tecnologia justa i sostenible", el congrés social arrencarà el dilluns amb una acció reivindicativa coincidint amb l'inici del Mobile World Congress (MWC) al Pati Manning de Barcelona.

Durant tres dies, s'organitzaran diverses conferències, tallers i activitats per conscienciar sobre els processos del sector mòbil i electrònic. En una jornada de debat el dijous, el MSC reunirà experts d'arreu del món per abordar les vulneracions de drets humans i ambientals que es produeixen en les cadenes de valor de la indústria tecnològica, especialment, en les fases d'extracció i fabricació. "La tecnologia ens ha obert moltes portes, però no podem oblidar com es produeix", ha afirmat aquest dijous en roda de premsa Clàudia Bosch, responsable de la campanya Electrònica Justa de SETEM Catalunya.

Bosch ha explicat que mentre la demanda de mòbils continua creixent és "molt rellevant" posar sobre la taula quins són els impactes de la seva producció i com fomentar una electrònica més justa. Per això, ha fet una crida a assistir al MSC i fer créixer la "llavor" ja posada per diverses iniciatives que treballen per generar canvis.

Per una tecnologia més justa

El MSC denuncia que la indústria electrònica produeix un impacte ambiental i social "alarmant" en les comunitats de països subdesenvolupats, d'on s'extreuen els minerals per produir bateries elèctriques o plaques fotovoltaiques. "A més, les grans marques d'aquesta indústria subcontracten la manufactura en l'opaca cadena de subministrament global i, per tant, en fàbriques on no es respecten els drets laborals, de salut ni de seguretat de les persones treballadores", assenyalen en un comunicat.

Precisament, alguns dels panells del MSC posaran el focus en les condicions i els drets laborals en fàbriques d'electrònica com ara a les Filipines, en els problemes de seguretat i salut a què s'exposen les persones que hi treballen o com es persegueix a líders sindicals en alguns països com ara Malàisia.

Per la seva banda, David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat durant la roda de premsa que estan treballant per introduir clàusules en els contractes públics per contribuir a una compra més justa. En concret, ha explicat, s'ha introduït ja una clàusula de "dignitat humana" pel qual les empreses estan obligades a complir els drets humans. Llistar ha assegurat que un terç del pressupost del consistori va destinat a la contractació pública. En aquest sentit, ha destacat que pot tenir una capacitat d'influència sobre el mercat.



Obsolescència programada

Arran de l'obsolescència programada, aquest sector també genera milions de residus electrònics, que propicien que la contaminació del planeta tingui una repercussió molt desigual entre els països desenvolupats i subdesenvolupats.

"Una altra de les problemàtiques -recorden- és que les dades de les persones usuàries d'aparells electrònics estan allotjades en servidors, dels quals es desconeixen els seus interessos". Unes dades que "aquests faciliten a tercers sense cap mena de control". En aquest sentit, un altra dels l'objectiu de l'MSC és denunciar una realitat que sol quedar oculta sota la lògica del capitalisme, que "afavoreix que el sector estigui controlat per poques mans alhora que promou la privatització del coneixement".



Més enllà de l'espai de debat i reflexió, el MSC també comptarà amb una part pràctica per a totes les edats. En concret, el congrés clourà el dissabte amb un taller sobre reparació de petits aparells electrònics. Aquest mateix dia, també, tindrà lloc la Install Party, un taller d'instal·lació de software lliure, així com una exposició i jocs infantils sobre consum responsable. A més, el divendres se celebrarà un cinefòrum on es podran veure els danys que causa aquesta indústria.