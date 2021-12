Un accident múltiple que ha tingut lloc aquest divendres a l'AP-2 a Castelldans (les Garrigues) ha provocat tres víctimes mortals i vuit ferits de diversa consideració, segons ha informat Trànsit. Totes tres viatjaven en una mateixa furgoneta. En un primer moment s'ha informat de dos morts –el conductor i la passatgera posterior, menor d'edat- però posteriorment la passatgera davantera, que havia estat traslladada a l'hospital, ha acabat morint. Un quart passatger del mateix vehicle, un altre menor, ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova. A la mateixa zona, on hi havia molta boira, s'han produït dos accidents múltiples més. En total, vuit ferits: un greu i set lleus. En els tres sinistres s'hi han vist implicats més de 20 vehicles, entre ells diversos camions.



Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del primer accident cap a les 4.48 hores. S'ha produït al punt quilomètric 156, en sentit Saragossa. Els altres dos sinistres també han estat múltiples i un d'ells ha estat en sentit Barcelona. El sinistre ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa. Cap a les 11.00 hores s'ha reobert en sentit Lleida però encara seguia tallada en sentit Barcelona i es feien desviaments per la sortida 5 (Soses). Dels vuit ferits atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el greu ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Dels set lleus, quatre s'han traslladat al mateix centre hospitalari, un al CAP de Borges Blanques i dos han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets.



Arran de la incidència, s’han activat trenta patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i vint ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat l’equip de psicòlegs.



Amb aquestes víctimes, són 135 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.