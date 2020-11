El món de la cultura reclama més ajudes davant la Conselleria i Ponsa diu que podrà reobrir "cap a finals de novembre"

El món de la cultura ha protestat aquest dijous una vegada més contra el seu tancament, aquest cop davant el Departament del Govern del sector. La concentració, impulsada pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC), l'Associació de Tècnics de l'Espectacle de Catalunya (ATECAT) i el Sindicat de treballadors de l’espectacle (TECNICAT), ha tingut l'objectiu de denunciar la "situació crítica" dels treballadors del sector i unes ajudes que són "insuficients". La protesta ha reunit unes 200 persones i han llegit el manifest Cultura és treball, amb més de 1.000 adherits, com l'Acadèmia Catalana de la Música, l'Associació de Professionals de la Dansa (ApDC), Riders x Derechos o el Sindicat de Llogateres.



Els concentrats han reclamat ajudes directes en forma de renda bàsica universal, el "pagament íntegre" per part de la Generalitat de les actuacions cancel·lades i que es posi en funcionament "immediatament" la taula de treball interdepartamental amb els treballadors de la cultura aprovada pel Parlament.



Hi ha hagut protestes també davant de diferents ajuntaments del territori, seguint la convocatòria.



El Govern ha aprovat recentment dues línies d’ajuts per al sector de la cultura en què s'invertiran 17,2 milions d'euros. D’una banda, hi ha subvencions per a compensar les despeses de les empreses i entitats culturals a causa de les restriccions; i d’una altra, ajuts directes per a professionals i tècnics a qui els han anul·lat espectacles.



Joan Santeugini, vocal de l'ATECAT, ha manifestat que les mesures aprovades per part tant del Govern com de l'Executiu espanyol "són insuficients i no arribaran a la majoria de treballadores". El portaveu sindical ha lamentat que "sovint" quan es pensa en cultura només es tenen en compte artistes i creadors "i es deixa de banda gent que també hi treballa", en referència als tècnics. "Aquestes últimes setmanes que la consellera diu que ha parlat amb tots, doncs hi ha una part de sindicats del sector amb qui no ha parlat", ha lamentat.

La represa "no està lluny"

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha assegurat que la progressiva reobertura de l'activitat cultural "no està lluny" després de la millora dels indicadors epidemiològics, com la ràtio de transmissió per sota de l'1. "Ara s'ha de sostenir alguns dies", ha dit. També ha avançat que aviat es començarà a treballar en la represa juntament amb els equipaments culturals, musicals i de cinema. En una entrevista a TV3, Ponsa ha precisat que s'han "marcat" finals de novembre com a data per poder tenir "una certa normalitat" i adverteix que no tots els sectors obriran alhora perquè "no tots són igual".



Segons la consellera, el sector musical és el que " més ha rebut, amb diferència" de tota la cultura i ha defensat haver declarat la cultura com a bé essencial per casos com, per exemple, les llibreries. "Mentre les botigues de queviures estiguin obertes, les llibreries també ho podran estar", ha afirmat.