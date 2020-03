El món del dret es mobilitza contra el delicte de sedició i reclama l'amnistia per als presos i represaliats polítics

Un centenar de professionals del món del dret han reclamat que la taula de diàleg entre governs abordi l'aprovació d'una llei d'amnistia, a banda d'insistir en l'alliberament de tots els presos polítics independentistes. En un acte celebrat al Col·legi d'Advocats, han denunciat el delicte de sedició, perquè "no està emparat pel dret intern ni és homologable en països del nostre entorn europeu". Per això consideren que la sentència del Procés vulnera el principi de legalitat penal i retorna l'Estat espanyol "a temps preconstitucionals".



Els lletrats també han recolzat el recurs d'empara presentat divendres passat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al Tribunal Constitucional (TC), i han demanat al tribunal que revisi el delicte de sedició. El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha remarcat que amb la sentència es va posar "el dret a protestar en perill a l'Estat", i ha demanat al TC que declari "inconstitucional" el delicte de sedició, per tal d'assimilar el Codi Penal al de la resta de democràcia europees.



Els membres del món de l'advocacia han presentat un manifest on han reivindicat, també, la desobediència civil "com una eina efectiva per transformar la societat i defensar l’exercici de drets fonamentals", i han qualificat de "restrictiva i esbiaixada" la visió del Tribunal Suprem sobre la mateixa. A més, han subratllat que el TC té "l'última paraula" en el context de l'ordenament jurídic espanyol i que el recurs d'empara es tracta de "l'última oportunitat" de l'Estat abans que el cas "iniciï el camí inexorable cap a Estrasburg".



En el manifest els professionals del dret mostren el seu "ferm rebuig" a la sentència Tribunal Suprem del 14 d'octubre i denuncien una "involució gravíssima de l'exercici legítim de drets col·lectius fonamentals, especialment del dret de reunió i de llibertat d'expressió". El text lamenta les "greus conseqüències de la repressió de l'Estat espanyol contra la dissidència en totes les seves formes de presó, exili, confinament, deportacions, multes que no són pròpies d'un estat que es diu social, democràtic i de dret" i mostra "solidaritat amb els més de mil represaliats i represaliades".