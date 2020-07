El món local s'uneix per reclamar la municipalització de les xarxes de distribució d'electricitat

Sota el nom d'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP), una cinquantena de poblacions catalanes s'uniran amb la intenció de pressionar per avançar cap a una transició energètica que, entre d'altres qüestions, impliqui canvis profunds en les xarxes de distribució d'electricitat. Ras i curt, l'objectiu dels municipis de l'AMEP -entre els que destaquen les quatre capitals provincials catalanes, a més de Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat o Amposta- és pressionar per aconseguir la municipalització d'aquestes xarxes de distribució i la seva gestió pública. L'AMEP considera que els municipis han de liderar aquesta transició cap a un altre model energètic que, en el cas espanyol, acabi amb l'oligopoli elèctric.



En una roda de premsa telemàtica celebrada aquest dilluns al matí s'ha presentat l'inici del procés per constituir l'entitat, quatre mesos després que s'ajornés l'acte -que havia de fer-se a Terrassa-, com a conseqüència de l'esclat de la pandèmia de coronavirus. La previsió és que el setembre s'aprovin els estatuts de l'AMEP als plens municipals dels ajuntaments adherits i que a l'octubre se celebri a Terrassa l'assemblea constituent de l'entitat. La presentació ha tingut com a principal portaveu l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

L'origen de l'AMEP va gestar-se al Berguedà l'1 d'octubre de 2019, impulsat per diversos municipis de la comarca i amb el suport de la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE). Progressivament els suports van ampliar-se, fins a aconseguir el de les quatre capitals. A banda de la XSE, també té el suport de l'Associació de Micropobles de Catalunya.



A grans trets, l'AMEP planteja que cal iniciar ja la transició energètica global a causa dels costos "econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones" de l'actual model. En aquest sentit, advoca per un nou sistema que garanteixi "el dret social a l'accés a l'energia", la democratitzi i en fomenti la participació ciutadana, així com fomenti la producció d'energies renovables autòctones, "distribuïdes i properes als punts de consum", a banda de l'abandonament de l'energia nuclear i del consum de combustibles fòssils.

L'associació considera que els ajuntaments han de jugar un paper decisiu en la transició energètica i no limitar-se a exercir de consumidors. Això passa per "reforçar el seu paper de productors d'energies renovables", a banda de "tenir capacitat d'intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d'energia verda pels seus consum i els de tercers". En aquest sentit, veu imprescindible acabar amb la situació d'oligopoli elèctric que hi ha a l'Estat espanyol que, entre d'altres aspectes, "ha generat preus elevats i manca de transparència". Per aconseguir-ho, advoca perquè una part de l'activitat passi a mans públiques i, més concretament, municipals.



Així, una de les mesures que defensa l'AMEP és que hi hagi "canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques , i que l'administració pugui participar en les activitats de transport d'energia i operació de tot el sistema". Per tot plegat, tindrà com a principal objectiu "impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica".