Mónica Oltra dimiteix com a vicepresidenta de la Generalitat valenciana i diputada

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que dimiteix com a membre del Consell i de les Corts "per no comprometre el projecte de canvi iniciat el 2015". La dirigent política ha anunciat que pren aquesta decisió després de la seva imputació la setmana passada en el cas del presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada per la Conselleria de què Oltra és responsable. El seu exmarit ja va ser condemnat per aquest cas.

"No vull que s'aturin les polítiques del Govern del Botànic", ha afirmat en el comiat

Emocionada, Oltra ha assegurat que se'n va "amb el cap ben alt" i amb "les dents apretades", però que ho fa per no perjudicar ni el seu partit ni la Generalitat valenciana. "No vull que s'aturin les polítiques del Govern del Botànic", ha afirmat en el comiat. En tot moment ha defensat la seva innocència i ha afegit que l'acusació contra ella "passarà a la història de la infàmia".



"Em costa aquesta decisió sobretot perquè guanyen els dolents", ha afegit. Oltra ha insistit que la seva dimissió està provocada per "una de les infàmies més grans" en aquest país i ha demanat perdó a la gent vulnerable, a qui s'ha dedicat i a qui li "dol a l'ànima" deixar.



Després d'explicar que no ha comunicat a Puig la seva decisió abans de la roda de premsa, ha reivindicat que no hi ha Botànic sense Compromís i que no vol ser "la coartada" perquè facin fora el seu partit del Govern valencià.

Oltra ha fet aquest anunci en el transcurs d'una roda de premsa celebrada a la seu de la coalició a València i convocada de forma imprevista abans de la reunió de l'Executiva de Compromís en què s'havia de debatre sobre el futur de la formació després de la imputació de la ja exvicepresidenta. Oltra havia arribat minuts abans somrient a la seu de Compromís a la plaça del Pilar de València.



La líder de Compromís està citada a declarar com a imputada davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el 6 de juliol vinent pel presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit. "Aquesta cacera parteix de l'extrema dreta", va denunciar la setmana passada de manera rotunda Oltra, que sempre s'ha declarat innocent. "No hi ha prova directa", va emfatitzar. Oltra va dir que la seva era "una postura ètica, estètica i política" i no una personal.