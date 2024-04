Montserrat celebrarà el mil·lenari amb 15 mesos d'activitats religioses, culturals i socials

Montserrat celebrarà els seus mil anys d'història ininterrompuda amb una programació que s'allargarà 15 mesos, a partir del 7 i 8 de setembre d'enguany i fins al 8 de desembre de 2025. La celebració comptarà amb activitats religioses, culturals i socials, entre els quals hi haurà xerrades, exposicions o conferències, i una trobada amb més d'un centenar d'abats i monjos de tot el món. Volen que sigui una celebració oberta a tota la societat i fer de Montserrat la "plaça Major de Catalunya".

L'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha afirmat aquest divendres que esperen continuar sent una "casa segura per a la llengua, l'estudi, la conservació patrimonial i la cooperació empresarial i institucional". El representant ha volgut destacar els valors de la "perseverança" i "estabilitat" de la comunitat benedictina. L'Abadia ha convidat al papa Francesc a la celebració, però encara no saben si hi assistirà.

El pare abat de Montserrat i el prior del monestir i comissari del mil·lenari, Bernat Juliol, han presentat oficialment els actes aquest divendres al migdia, vigília de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Ho han fet davant d'unes 140 persones, entre empresaris, institucions i particulars els que patrocinen. S'hi ha projectat per primer cop un vídeo amb la interpretació del virolai en llenguatge de signes.

El monestir de Montserrat. — Lourdes Casademont / ACN

D'entre les activitats religioses, destaca l'organització d'una trobada amb un centenar d'abats i monjos de tot el món, la presentació d'un documental on s'explica com hi viuen els monjos o l'estrena d'un vídeomapping a la basílica de Santa Maria. A més, s'organitzarà un festival de música amb una quinzena de concerts i es faran diverses exposicions, com una que serà itinerant per donar a conèixer Montserrat i què significa per a la societat.

Les dates més assenyalades seran les del cap de setmana del 7 i 8 de setembre, quan es farà l'obertura formal del mil·lenari. Dissabte hi haurà actes de caràcter civil, mentre que el diumenge hi haurà actes religiosos coincidint amb la festivitat de les marededeus trobades. Altres dates rellevants seran el 27 d'abril de 2025, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, i el 8 de desembre de 2025, festa de la Immaculada Concepció, i cloenda de la celebració.

Entre els objectius que té Montserrat per celebrar el mil·lenari hi ha el de donar a conèixer la vida monàstica en aquesta abadia "al segle XXI", així com promoure el diàleg interreligiós i postular Montserrat com un lloc de "diàleg" entre els creients i no-creients. "Més enllà de les creences religioses, Montserrat pretén ser un lloc d'acollida i pau", asseguren. També es vol que la cultura sigui un dels pilars bàsics del mil·lenari, així com la promoció del medi ambient i de la solidaritat.