Mor als 73 anys el pallasso Jango Edwards

El pallasso i còmic nord-americà Jango Edwards ha mort a l'edat de 73 anys. El clown, resident a Barcelona des de fa feia gairebé 20 anys, ja va anunciar a finals de 2022 que patia un càncer terminal i que deixava el Festival of Fools com el seu llegat i el seu "regal" a la ciutat que l'havia acollit.



Nascut a Detroit l'any 1950, Stanley Ted Edwards va rebre el 2020 el Premi Zirkòlika de Circ a la millor trajectòria. De fet, fou un dels grans referents del clown, el mim i les performances provocadores. Va recórrer el món amb espectacles com Penzilpeeni Zircus (1980), Garbage (1980), Holey Moley (1990), Klones (1994), Mum (1996), Big Boss & Tandarica Circus (2010) o Tous a l'asile (2016).

També va compartir escenari amb artistes de la talla de Pepa Plana, Tortell Poltrona, Roberto Oliván, Andreu Buenafuente o Mario Gas quan va organitzar el festival The man, the myth and the legend al teatre La Gleva de Barcelona.



L'alcalde Jaume Collboni ha lamentat la seva mort a través de Twitter: "Aquesta nit ens ha deixat en Jango Edwards, un mestre dels pallassos i un barceloní de cor. Estic segur que continuarà il·luminant la vida de les ànimes que l'acompanyen. Descansi en pau".