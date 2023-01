Mor als 78 anys l'escriptor i periodista barceloní Jorge de Cominges

L'escriptor, periodista i crític cinematogràfic barceloní Jorge de Cominges, que va ser director de la revista Qué Leer i redactor en cap de Fotogramas, ha mort aquest dimarts a Barcelona als 78 anys. Al llarg de la seva carrera literària va publicar diverses novel·les, entre les quals trobem Un clavel entres los dientes, Tul ilusión i Las adelfas, un retrat de l'alta societat barcelonina.

Nascut a Barcelona el gener de 1945, Jorge de Cominges es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona, ​​però no va exercir mai d'advocat, sinó que va dedicar-se a la crítica de cinema en publicacions com Destino, El Noticiero Universal i El Periódico de Catalunya. El 1981 va començar a treballar a la revista Fotogramas, on vuit anys després va assumir el càrrec de redactor en cap fins al 1996, any en què es va fer càrrec de la direcció de la revista literària Qué Leer.

El 1971 es va casar amb la periodista Margarita Rivière, una referent del periodisme català que va traspassar el 2015, i amb qui va tenir dos fills, la Clara i l'Hugo. De fet, De Cominges va escriure una novel·la juvenil amb la seva filla, Un curs molt mogut (1999).

Retrat de la burgesia catalana

La seva última obra literària va ser El desconcert (2009), basada en la història d'una noia de la burgesia catalana que es rebel·la contra el seu origen social en dedicar-se a l'àmbit de la producció cinematogràfica i teatral a l'època de la Transició.

En la presentació de la seva autobiografia, Memòries d'un estrany (2004), Jorge de Cominges va confessar: "Sempre m'he sentit un estrany, algú que estava fora de lloc, des de la meva adscripció a una família aburgesada, després a la meva feina al món del cinema i finalment al periodisme".

Després de fer-se pública la notícia de la mort de l'escriptor, les xarxes socials s'han omplert de reaccions i missatges de condol. La revista Fotogramas ha destacat que va ser una "figura clau en la història de la publicació" i "un dels seus membres més estimats".