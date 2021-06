Mor als 83 anys l'editor Xavier Folch

L'editor i polític Xavier Folch ha mort a l'edat de 83 anys. Nascut a Burgos l'any 1938, Folch va ser fundador i director de l'Editorial Empúries, on va editar l'obra de Miquel Martí i Pol. També va ser director literari d'Edicions 62. A més, Folch va tenir un paper destacat en la lluita antifranquista, participant a la Caputxinada o a l'Assemblea de Catalunya. Va ser diputat del PSUC al Parlament de Catalunya durant la primera legislatura després de la restitució de la democràcia, entre 1980 i 1984.

A través de twitter, l'editorial Empúries ha lamentat la mort del seu fundador, a qui es refereixen com a "gran company i editor compromès", i han traslladat el condol a la família i amics. Com a editor, va iniciar la seva trajectòria a Edicions Ariel. També va ser cofundador i director de l'editorial Crítica, especialitzada en ciències socials, i l'any 1983 va fundar l'editorial Empúries, que va dirigir fins al 1996, any en què es va integrar al Grup 62. Des del 1996, va ser director literari d'Edicions 62.



Folch, que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2003, també va dirigir l'Institut Ramon Llull entre el 2004 i el 2006. Aquesta institució també ha traslladat el condol a família i amics a través d'un missatge a Twitter. Com a diputat del PSUC, va ser president de la Comissió de Cultura i ponent de la Llei de Normalització Lingüística. L'any 2000, va ser elegit pel Parlament com a membre del consell d'administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), ara CCMA.