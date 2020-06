Mor el conegut periodista Manuel Cuyàs, als 67 anys

El conegut periodista Manuel Cuyàs ha mort aquest dilluns als 67 anys. Nascut a Mataró, el 28 d'agost del 1952, Cuyàs era llicenciat en Història de l’Art, ha estat gestor cultural i periodista. Ha escrit diversos llibres sobre Mataró i el Maresme, i ha col·laborat en la redacció dels tres volums de les memòries de Jordi Pujol.

Cuyàs es va vincular a El Punt quan el diari gironí va decidir convertir-se en un diari nacional per edicions i en la progressiva expansió va crear l'edició del Maresme, de la qual el traspassat periodista va ser-ne director els primers anys.

De fet les seves col·laboracions amb el diari van començar amb anterioritat des del 1987 en l'època del 'Punt Diari'. Va ser el 1995 que va esdevenir director d'El Punt del Maresme.

Posteriorment Cuyàs va ocupar diversos càrrec en el diari com a adjunt a la direcció quan la capçalera ja va completar l'expansió amb l'edició de Barcelona. Amb l'adquisició de l'Avui per part d'Hermes Comunicacions, empresa editoria d'El Punt, i la fusió de les dues capçaleres històriques de la premsa en català, Cuyàs va ser l'articulista de referència d'El Punt Avui escrivint diàriament el bitllet central de la pàgina 2 del diari. Article que va escriure fins que la malaltia que ha comportat la seva mort li va impedir. La seva ploma aglutinava amb total mestria el coneixement de la política catalana amb un gran bagatge cultural. Tant pel que fa a l'opinió com en la faceta de cronista en què excel·lia.

Manuel Cuyàs era també un reconegut analista i tertulià amb participació en els principals programes de RAC1, Catalunya Ràdio, TV3, 8TV i TVE. L’any 2010 va guanyar el premi Manuel Bonmatí de periodisme, convocat pel Rotary Club de Girona, per l’article 'La fi del 'Girona rai'', publicat a El Punt; el 2012 el premi Ploma d’Or de la facultat de periodisme de la UAB i el 2013 el premi a la trajectòria de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català.

Va ser gestor cultural primer a l’Ajuntament de Mataró i posteriorment a l’Olimpíada Cultural (1983-92). Cofundador i col·laborador de les revistes 'El Maresme' (1977-82) i 'Mataró Escrit' (1986-94).

És autor de 'Mataró, suau i aspre' (1982), 'El manyà encès' (1985), 'Mataró, una ciutat' (1986), 'Mataró sota teulada' (1994) i 'Mataró verd i blau' (2006), i de la novel·la 'Taques al marge' (1993).

Ha transcrit els tres volums de memòries de l'expresident Jordi Pujol a partir de la seva exposició oral (Memòries I: Història d’una convicció. 1930-1980, 2007; Memòries II: Temps de construir. 1980-1993, 2009, i Memòries III: De la bonança a un repte nou, 2013). L’any 2014 va publicar les memòries 'El nét del pirata'; el 2015, el recull d’articles 'Enamorats d’Audrey Hepburn' i 'L’arròs de la terra. Dos juliols a l’illa de Menorca', i el 2019 'Sota el barret', recull d’articles publicats en 'El Punt Avui'. Part de la seva obra ha estat traduïda a l’alemany, a l’anglès i al castellà.