Mor el dibuixant Fer, un dels fundadors de la revista 'El Jueves', als 71 anys

L'històric dibuixant Josep Antoni Fernández, Fer, (Mansillas de las Mulas, Lleó, 1949), ha mort aquest dilluns als 71 anys, segons ha informat 'El Punt Avui', mitjà on dibuixava, a través del seu web. Com ha explicat el diari, Fernández ha publicat a 'El Punt Avui' la vinyeta diària fins aquest mateix dilluns, que l’ha dedicat a la tornada a l’escola. A més de fer la vinyeta diària al diari, va ser director d’'El jueves' i 'El Papus' i també col·laborava a 'El Temps'. L'any 1982 va ser un dels creadors d''El Jueves', revista que va dirigir posteriorment. Va substituir el caricaturista Cesc al diari 'Avui'. Va rebre el premi Ivà al millor dibuixant humorístic (1996).

Fer va començar col·laborant en publicacions com Mata Ratos, En Patufet, Oriflama, La Premsa i Barrabàs, abans d'entrar a la revisa satírica El Papus, de la qual va ser director. El 1982 va ser un dels fundadors d'El Jueves, emblemàtica revista que després també dirigiria i on va publicar les sèries "puticlub" i "Historias fermosas".

"Descansi en pau Fer, mestre i gran inventor d'històries. Fermosas, a més. Fins aviat, company", li han desitjat els seus companys de El Jueves a través del compte de Twitter de la revista.

"Descanse en paz Fer, maestro y gran inventor de historias. Fermosas, además. Hasta pronto, compañero" pic.twitter.com/MgjfMriSA9 — El Jueves (@eljueves) September 14, 2020

El 1987 va començar a dibuixar pel diari Avui, on va seguir treballant quan es va fusionar amb El Punt i des d'on, durant més de trenta anys, va donar el seu contrapunt humorístic a actualitat diària.

També va formar part de la plantilla de col·laboradors d'El Temps durant la primera dècada d'aquest segle, tal com ha recordat la revista, que ha compartit en les xarxes socials un dels seus personals dibuixos.

El gran Fer va formar part de l'equip de col·laboradors d'aquest setmanari durant la primera dècada d'aquest segle. Descanse en pauhttps://t.co/Zo0zCqvjCT pic.twitter.com/pZbqZCnBcq — El Temps (@ElTemps_cat) September 14, 2020

Aquest mateix dilluns, dia de la seva mort, El Punt Avui ha publicat una historieta de Fer, en la qual un nen dispara amb tirador al coronavirus.

En Fer ens ha deixat aquest dilluns. Ens quedaran per sempre les seves vinyetes, que ha publicat fins a l'últim moment a El Punt Avui, i que avui ha dedicat a la tornada a l’escola. Et trobarem molt a faltar, company! pic.twitter.com/EnI4OnqkVw — El Punt Avui 🎗️ (@elpuntavui) September 14, 2020

"Un referent de l'historietisme i l'humor gràfic. Sempre el recordarem per la seva particular manera de plasmar el seu punt de vista sobre l'actualitat en totes les publicacions per qui va treballar", ha dit el president de la Generalitat, Quim Torra, a Twitter .

Al llarg de la seva trajectòria també va editar diversos recopilatoris com 'Per aquí, per allà' (1996), 'Adéu Presi' (2003), 'Any d'estelades' (2012), 'Any de sobres' (2013) i 'Any de consulta' (2014), alguns només amb historietes seves i altres compartint publicació amb dibuixants com Ferreres, Batllori, Kap, Farruqo, Ermengol o Napi.

S'ha mort el dibuixant Josep Antoni Fernández "Fer", un referent de l'historietisme i l'humor gràfic. Sempre el recordarem per la seva particular manera de plasmar el seu punt de vista sobre l'actualitat en totes les publicacions per qui va treballar https://t.co/HWF3yYKkyW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 14, 2020

També va coordinar el llibre 'Comunica amb Humor' i va ser un dels principals impulsors del Premi Internacional de l'Humor Gat Perich. Entre els guardons que va rebre destaca la Creu de Sant Jordi, que li va ser concedida en l'any 2018.