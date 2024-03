Mor el fotògraf Ramon Masats

El fotògraf Ramon Masats va morir aquest dilluns a Madrid. Nascut el 1931, tenia 92 anys, va treballar en diversos diaris i va compaginar la pràctica fotogràfica amb el cinema i la realització de documentals. A l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya va conèixer fotògrafs com Oriol Maspons o Ricard Terré.

Amb 18 anys es va instal·lar a Marid on va treballar per a Gaceta Ilustrada. També va treballar per a publicacions estrangeres com Paris Match, per a la qual va cobrir el casament dels futurs reis d'Espanya el 1962. Autor de diversos llibres de fotografia, va ser reconegut per la tasca com a cronista i per la representació d'una realitat objectiva i sense manipulació.

Al món del cinema Masats va participar en curtmetratges i va elaborar guions. És autor dels documentals Prado vivo i El que enseña i del llargmetratge Topical spanish en col·laboració amb Chumy Chúmez.

També va participar en sèries de televisió espanyola com Conozca usted España, Los ríos, Raíces, Música en la España Medieval o Si las piedras hablaran, amb textos de l'escriptor Antonio Gala.



L'any 2002 va rebre el Premi Cultura de la Comunitat de Madrid en la modalitat de fotografia. Va exposar a Moscou, Tunis, Atenes o Istanbul. El 2017 se li va dedicar una exposició temporal a la Sala Ana Mas Projects de l'Hospitalet de Llobregat, amb 61 fotografies, sota el títol Ramon Masats. 1953-1965. L'exposició va ser comissariada per Laura Terré, filla de Ricard Terré.