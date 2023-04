Mor Juanjo Ferreiro, fundador del PSC i diputat al Parlament durant la primera legislatura de la democràcia

Ha mort als 79 anys a Sant Celoni (Vallès Oriental) Juanjo Ferreiro, un dels fundadors del PSC, segons ha informat el partit a través d'un tuit aquest dijous. Ferreiro, militant antifranquista, dirigent obrer i activista veïnal, va ser diputat del grup socialista al Parlament durant la primera legislatura de la democràcia, entre el 1980 i el 1984. També va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona entre el 1983 i el 1995, on presidirà el districte de Nou Barris.

El president del PSC i ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha lamentat el traspàs de qui ha descrit com un "constructor de la unitat socialista". El candidat dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat la "gran petjada" de Ferreiro com a regidor de Nou Barris, "on va contribuir a la descentralització municipal i a millorar la qualitat de vida dels veïns".

Nascut a Lugo el 1944, amb 20 anys va establir-se a Barcelona, on treballaria inicialment com a pintor d'automòbils. Després d'ingressar a la Joventut Obrera Cristiana (JOC), s'implicaria a les aleshores clandestines Comissions Obreres (CCOO), el que li comportaria alguna detenció per part de les autoritats franquistes i diversos acomiadaments.

Paral·lelament, també va militar en organitzacions polítiques opositores a la dictadura, com el Front Obrer de Catalunya (FOC), l'Organització Revolucionària dels Treballadors (ORT) o la Convergència Socialista de Catalunya; a banda de participar en el moviment veïnal al Bon Pastor de Barcelona.

En la Transició va abandonar CCOO per sumar-se a la UGT i el 1978 participaria a la constitució de l'actual PSC, fruit de la unió del PSC-Congrés -on participava-, el PSC-Reagrupament i la Federació Catalana del PSOE. Ja fora de la primera línia institucional, el 1995 va passar a treballar al comissionat de l'alcaldia per als Drets Civils de Barcelona i el 2005 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona, per la seva contribució a l'impuls de Nou Barris.