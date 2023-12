Mor l'actriu catalana Daniela Costa als 42 anys

L'actriu catalana Daniela Costa ha mort aquest dijous als 42 anys. Ho han confirmat a través de les xarxes socials diversos actors, la Unió d'Actors i Actrius i la seva parella, el també actor Óskar Salcedo. La vetlla se celebrarà fins aquest dissabte al matí al tanatori de Sitges.

Costa havia participat en sèries televisives com Al salir de clase, Hospital Central o Mis adorables vecinos, per les quals va ser especialment coneguda. A banda dels papers a la televisió també havia fet teatre i cinema. En aquest últim àmbit va participar a cintes com Nos veremos en el infierno, de Martín Garrido, o Caleidoscopio, de Rafael Alcázar.

"La meva estimada companya i mare del nostre fill Daniela Costa ens va deixar ahir en aquest pla físic per unir-se amb Déu i l'Univers, descansant en pau", ha escrit Salcedo a Instagram. "No dono crèdit amb la vida, ens ho vam passar molt bé fent MAV junts… Descansa en Pau, Daniela Acosta", ha avançat a la xarxa social X l'actor Miguel Ángel Muñoz, company de repartiment a Mis adorables vecinos.

La trajectòria de Costa

Nascuda a Barcelona, Daniela Costa va fer els primers passos professionals a finals dels 90 amb petites participacions en pel·lícules com No se puede tener todo, dirigida per Jesús Garay, o Me llamo Sara, dirigida per Dolors Pallás, segons el perfil de la seva agència de representació, Triana Management. Després d'un temps es va traslladar a Madrid per treballar a les sèries de Telecinco El comisario i Al salir de clase, on va aconseguir popularitat en el paper d'Álex.

Ha treballat en pel·lícules com Diario de una becaria de Josetxo San Mateo; Nos veremos en el infierno de Martín Garrido; Caleidoscopio de Rafael Alcázar; Haz de tu vida una obra de arte dirigida per Fernando Merinero; Faraday de Norberto Ramos del Val; i Para Elisa, dirigida per Juanra Fernández.

També en sèries com 16 dobles per a TV3; Mir de Telecinco; Lalola i Gavilanes per a Antena 3; així com a les pel·lícules per a televisió Vivir sin miedo, dirigida per Carlos Pérez Ferrer, i Bajo el mismo cielo i Mentiras, dirigides per Silvia Munt. En teatre va participar als muntatges Casualmente destinados dirigit per Sandra Marchena; Spanish Horror Story i Angenital, dirigits per Luís Sanchez Polack; i Cubata, per Patricia Ordás.