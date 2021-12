Mor una parella gran en un incendi en un pis de Vilassar de Mar

Un matrimoni ha mort en un incendi originat a un habitatge d'un bloc de Vilassar de Mar, al Maresme. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 6.45 hores d’aquest dilluns matí per un foc al Complex Vicor, ubicat al municipi, que des de les 09.19 hores està controlat. Inicialment havien informat de la mort de dues dones, però més tard han confirmat que es tractava d'un home i d'una dona de 77 i 75 anys.

El foc ha afectat el setè pis, però s'ha propagat per alguns tendals de la façana

En rebre l’avís, s'han activat fins a 16 dotacions que, en arribar, han comprovat que el foc estava totalment desenvolupat i afectava el setè pis de l’edifici, tot i que el foc s’havia propagat per alguns tendals de la façana. Han iniciat les tasques d’extinció tant des de l’interior de l’habitatge com des de l’exterior, i en accedir a l’interior del pis 7è 2a han localitzat els cossos sense vida de dues persones d’edat avançada que vivien en aquest pis.



Els Bombers han procedit a revisar la resta d’habitatges de l’edifici i han evacuat a una quarantena de persones, que es preveu que puguin tornar a casa aquest mateix dilluns. Quan les condicions de seguretat ho han permès, han confinat altres veïns. Fins al lloc també s’hi han desplaçat sis dotacions Mossos d’Esquadra i sis unitats dels Sistema d’Emergències Mèdiques. La situació desbocada del foc, però, no ha permès determinar si la causa de la mort de la parella han estat la flames, la inhalació de fum o un altre supòsit, ha remarcat Martínez.



L'alcalde del municipi, Damià del Clot, ha apuntat que "en principi, no hi ha danys estructurals". L'alcalde s'ha referit a "dues o tres detonacions importants" que diversos veïns haurien sentit a primera hora del matí. També el portaveu dels Bombers ha mencionat les possibles explosions i ha afegit que aquest plantejament "podria coincidir" amb l'estat en què s'ha trobat el pis. En aquesta línia, Eduard Martínez ha apuntat que no es descarta la hipòtesi que hi hagi hagut una deflagració "una vegada començat l'incendi".