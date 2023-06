Mor el pianista Lucky Guri als 73 anys

Lucky Guri ha mort als 73 anys d'edat. Nascut a Calella (Maresme) sota el nom de Joaquim Guri, es va convertir en un destacat pianista, sobretot de música jazz. Es va convertir en un personatge conegut especialment gràcies a les seves aparicions en nombrosos programes de TV3 dels anys 90.

New Jazz Trio i Lucky Guri Trio, i també com a quintet, són algunes de les nombroses bandes de les quals va formar part. Va entrar a la televisió pública catalana de la mà ni més ni menys de Joaquim Maria Puyal. Es va convertir en "imprescindible als anys 90" en molts programes, com Tres pics i repicó, amb Antoni Bassas, així com als programes de Mari Pau Huguet i més endavant als d'Andreu Buenafuente.

L'Acadèmia Catalana de la Música ha recordat que Guri i el seu piano van acompanyar a la històrica La Cova del Drac de Barcelona, i també a solistes de la Nova Cançó com Guillermina Motta, Maria del Mar Bonet o Núria Feliu. "Des de l'Acadèmia volem enviar una abraçada molt gran a amics i família", han assenyalat en una piulada.

Va començar a tocar el piano de ben petit, va fer formació clàssica al Conservatori de Barcelona. També va estudiar Dret, per recomanació familiar. Es va convertir en un dels habituals de les sales de jazz de la ciutat, i va arribar a compartir escenari amb grans figures nord-americanes del gènere.

Un ictus l'any 2004 el va obligar a reaprendre a tocar el piano. "No sabia ni com em deia, ni per a què servien les tecles blanques i les negres", va explicar una entrevista a TV3 amb motiu de l'homenatge que se li va fer pels cinquanta anys de carrera musical, l'any 2016 a Calella.