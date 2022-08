Mor el 'pistoler de Tarragona' després de rebre l'eutanàsia 

El dia ha arribat. Marin Eugen Sabau, el vigilant de seguretat que el desembre de l'any passat va entrar a l'empresa on treballava a Tarragona i va ferir cinc persones –tres companys i dos Mossos d'Esquadra–, ha rebut aquest dimarts l'eutanàsia a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Sabau, de 46 anys, va resultar greument ferit a l'enfrontament amb els policies i pràcticament va perdre tota la mobilitat. El juliol passat, el jutjat va accedir a la seva sol·licitud per morir de manera assistida.

Aquest home es converteix així en el primer pres d'Espanya que mor mitjançant l'eutanàsia, un dret garantit per llei des del març del 2021. En aquest context, les víctimes de Sabau van intentar endarrerir la mort fins que es produís el judici per l'atac. Tot i això, tant l'Audiència de Tarragona com el Tribunal Constitucional van considerar que el dret a la tutela judicial efectiva no preval sobre el dret a la integritat física.



En tot cas, les víctimes civils reclamaran a l'Estat una indemnització per haver permès l'eutanàsia sense judici i, per tant, vulnerar el "dret a la tutela judicial efectiva", segons ha confirmat el seu advocat a Rac 1.



La defensa de Sabau havia demanat el seu trasllat a un hospital ordinari perquè pogués acomiadar-se dels seus familiars, però el Jutjat d'Instrucció de Tarragona va rebutjar aquesta sol·licitud perquè considera que hi podria haver risc de fuga.

Entre altres arguments, la jutgessa que va avaluar aquesta última sol·licitud va subratllar que els familiars de Sabau també el podrien visitar a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Va al·legar a més que el pres no s'havia penedit de l'atac.