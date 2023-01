Mor Toni Batllori, humorista gràfic de 'La Vanguardia' des de fa 30 anys

Toni Batllori Obiols, dibuixant de la tira diària de ninots de La Vanguardia, ha mort aquesta nit en el seu domicili de Teià als 71 anys. Batllori il·lustrava, amb el seu humor gràfic tant característic, la secció de Política del mitjà des de l'any 1994. El propi diari ha publicat la defunció del dibuixant, fent constar que va morir poc després d'entregar el seu últim treball sobre la despesa en defensa i armes, que avui es publica a la secció d'informació política.

Batllori, nascut a Barcelona el 1951, va començar a col·laborar amb La Vanguardia el 1991 a la secció d'Esports. Tres anys després va passar a la analitzar la política amb la tira còmica Ninots, amb la qual s'ha convertit en un clàssic de la contracrònica política.

Fill del també dibuxiant Antoni Batllori Jofré, un dels seus projectes més ambiciosos va ser el MALIP (Monument a les il·lusions perdudes), segons destaca La Vanguardia a l'obituari dedicat al ninotaire. Consistia en una branca de bonsái estampada en un bloc de granit de quatre metres, que avui es pot trobar al creuament entre la Diagonal, la Rambla del Poblenou i el carrer Bolívia.

Fins i tot el president de la Generalitat ha volgut tenir unes paraules per acomiadar-se de Batllori. "Colpit per la mort del ninotaire Toni Batllori, que durant les darreres dècades ha retratat de forma lúcida i crítica l'actualitat del nostre país amb les seves vinyetes. El meu sentit condol a la família, amics i companys. Que la terra et sigui lleu.", ha expressat Pere Aragonès a través del seu perfil personal de Twitter.