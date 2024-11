Mor Vanesa Valiño, activista i cap de gabinet de la regidoria d'Habitatge de Barcelona durant l'alcaldia de Colau

Commoció als Comuns per la mort de Vanesa Valiño, activista pel dret a l'habitatge i cap de gabinet de la regidoria d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona durant l'alcaldia d'Ada Colau. La membre dels Comuns, companya sentimental del diputat al Congrés Gerardo Pisarello, patia un càncer.

Valiño va arribar a l'Ajuntament de Barcelona provinent de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), entitat sense ànim de lucre dedicada a la defensa i la promoció dels drets socials i en particular al dret a l'habitatge a Barcelona. Des de l'inici, Valiño ha format part del nucli dur de Colau i ha estat una figura destacada dels Comuns. De fet, amb l'antiga alcaldessa havien coincidit a l'Observatori DESC, abans de fer el pas a la institució.

Valiño ha publicat diversos articles en matèria d'habitatge, com

Emergència habitacional i dret a l'habitatge a Catalunya. Impactes en el dret a la salut i en els drets dels infants de la crisi hipotecària o Mortgage foreclosure and housing rights in Spain: crisis or general deception?.

Durant el seu comiat de l'Ajuntament de Barcelona, ara fa unes setmanes, Colau es va emocionar parlant de Valiño. "Vanesa s'enfronta al moment més difícil de la seva vida i el càncer ens està guanyant la batalla", va dir entre llàgrimes.

Pisarello havia de participar a l'acte d'Espacio Público sobre la plurinacionalitat que va celebrar-se dimecres a Madrid, però finalment ho va haver suspendre per l'estat de Valiño.