Colau s'acomiada de l'Ajuntament: "Hem continuat endavant malgrat les querelles i les campanyes de desprestigi"

Després de més de nou anys a l'Ajuntament de Barcelona ―vuit d'ells com a alcaldessa i un a l'oposició―, Ada Colau ha assistit aquest divendres al seu últim ple municipal. Tal com havia anunciat a principis de setembre, deixa el seu càrrec com a regidora per evitar "seguir per inèrcia", sense descartar la possibilitat de liderar la candidatura de Barcelona en Comú en les eleccions municipals de 2027. Durant el seu discurs, l'exalcaldessa ha elogiat la ciutat, ha criticat les elits "avaricioses" i ha defensat el seu origen humil i el llegat del seu govern.

Abans de poder articular cap paraula, un fort aplaudiment ha ressonat al plenari. Més enllà dels infinits agraïments, Colau ha reivindicat la "valentia" del seu partit per dur a terme projectes que altres consideraven "impossibles". Entre molts altres avenços, ha destacat la construcció d'habitatges de lloguer social, la creació d'un servei per aturar milers de desnonaments, el model de superilla que ha pacificat els carrers, els pressupostos participatius, la protecció dels entorns escolars o el nou tram de tramvia, que s'estrenarà el proper 9 de novembre.

Segons Colau, malgrat les constants "campanyes de desprestigi", el seu govern va aconseguir perfilar un "model de ciutat i de futur" per fer front a reptes com la massificació turística, l'especulació immobiliària o la contaminació. "Ningú es va arronsar davant la guerra bruta de les querelles i les fake news", ha subratllat. En aquest sentit, l'exalcaldessa ha assenyalat les "elits mediocres" de Barcelona que només pensen en "el seu benefici a curt termini" i ignoren les conseqüències de la seva "avarícia".

Colau ha recordat els seus inicis "humils" i la seva inexperiència quan va arribar a l'alcaldia el maig de 2015: "Només en una ciutat com Barcelona poden passar coses tan increïbles com aquesta". I, per aquest motiu, ha subratllat la necessitat de cuidar la "diversitat" dels barris i de reforçar les "tan necessàries" comunitats veïnals.

El moment més emotiu del discurs ha arribat en els últims minuts, amb dos agraïments a persones molt significatives per a Colau. En primer lloc, ha reivindicat les ensenyances de la seva mare, Tina, qui l'ha acompanyada en els "moments més difícils" i li ha transmès "l'amor més profund" i la fortalesa per "perseguir els seus somnis". El segon agraïment ha estat per a Vanesa Valiño, amiga fidel i companya de trajectòria activista, actualment en tractament contra el càncer. "És un exemple de llum, amor i coratge", ha conclòs.

La reacció dels grups parlamentaris

Un cop ha finalitzat el discurs de Colau, ha estat el torn dels grups municipals. El primer a intervenir ha estat Jordi Martí, de Junts, qui ha llançat dos missatges a l'exalcaldessa. Amb evident duresa a la seva veu, el president del grup parlamentari l'ha criticat per "aprofitar informacions falses de les clavegueres de l'Estat per malmetre la imatge de l'alcalde Trias". Així mateix, li ha demanat que, "allà on vagi, recordi que Catalunya és una nació".

La portaveu del grup municipal d'ERC, Elisenda Alamany, ha reconegut que Colau ha obert "camins" i ha destacat que ambdues comparteixen "el diagnòstic" que es necessita una política que respongui "als nous temps". Per la seva banda, la portaveu adjunta de Barcelona en Comú, Janet Sanz, s'ha desfet en elogis cap a Colau. Segons ella, l'exalcaldessa ha patit "la campanya més gran de lawfare" per destruir el seu model de ciutat. "El teu llegat és etern", ha sentenciat.

En última instància, l'alcalde Jaume Collboni ha defensat la "trajectòria única" d'Ada Colau i la seva "capacitat de treball i valors" en un context social, polític i econòmic "molt complicat", més enllà de les "discrepàncies". Collboni ha proposat entregar la medalla d'or a l'exalcaldessa i li ha ofert una rèplica de la vara de l'Ajuntament de Barcelona.

Les crítiques més dures han arribat per part del president del grup popular, Daniel Sirera, i del president del grup de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido.