Ada Colau confirma que deixarà l'Ajuntament de Barcelona aquest octubre

L'exalcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha confirmat que deixarà l'Ajuntament de la ciutat el mes d'octubre vinent per vincular-se a la fundació dels Comuns, amb l'objectiu de teixir aliances internacionals i repensar l'estratègia de les esquerres. En una entrevista al digital Crític, explica que no continuarà com a coordinadora de Catalunya en Comú, càrrec que comparteix amb Jéssica Albiach i Candela López, però deixa la porta oberta a presentar-se a l'alcaldia en les pròximes eleccions municipals.

"No he volgut mantenir-me en càrrecs públics per inèrcia, i tothom sap que des del meu espai se'm va proposar ser ministra o diputada. Però després de vuit anys a l'alcaldia és bo prendre distància per agafar idees i escoltar una altra gent", assenyala Colau en una conversa amb Roger Palà, confirmant així la notícia que ja va avançar Públic. A partir d'ara, Colau estarà vinculada a la Fundació Sentit Comú.

"Com Barcelona en Comú ens plantegem recuperar l'alcaldia. Quedem a 300 vots del PSC i farem tot el possible per aconseguir-ho, inclosa jo en primera persona. Quin paper tindrà cadascú en aquest procés, ja ho veurem quan arribi el moment", assenyala Colau sobre repetir com a cap de llista. No estalvia crítiques als socialistes, assegurant que l'alcalde Jaume Collboni "ha estat una gran decepció". Però no se'n penedeix d'haver votat a favor de la seva investidura perquè "amb Xavier Trias i Junts seria pitjor".

Però després d'haver estat treballant durant tot un any per aconseguir un pacte d'esquerres a la ciutat, considera que el batlle Collboni "ha tancat la porta de forma reiterada a aquesta opció". Segons Colau, ara "comença una nova etapa en què els Comuns han de construir una alternativa per a Barcelona des de l'oposició".

Colau va ser alcaldessa del 2015 al 2023 i prèviament havia estat portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), càrrec amb el qual es va fer coneguda entre el gruix de la població. El seu pas pel consistori li ha suposat "costos més elevats" dels que es "pensava". Un cop fora de l'alcaldia, "cap multinacional" li ha trucat per oferir-li feina. "Continuo sense tenir propietats i faig front al lloguer jo sola", ha remarcat.

Defensa que els Comuns no entrin al Govern d'Illa

En el cas de Catalunya, Ada Colau ha defensat que els Comuns no s'haurien d'integrar a l'executiu de la Generalitat liderat pel president socialista Salvador Illa: "Podem fer més des de l'oposició que prenent partit al Govern de manera subalterna". En canvi, l'exalcaldessa aposta per un retrobament amb Podem i per "reconstruir ponts" amb ERC i la CUP.