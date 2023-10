Dos de cada tres residents de l'Eixample estan a favor dels eixos verds i les superilles

Un estudi del Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) confirma el que ja es va constatar quan un jutjat de Barcelona va demanar desfer l'anomenat eix verd de Consell de Cent: la majoria de veïns dels carrers pacificats de l'Eixample estan satisfets amb la transformació urbanística posada en marxa durant els dos mandats d'Ada Colau, i no volen tornar al passat.

El treball forma part del projecte de recerca Transequi. Els investigadors del Departament de Geografia de la UAB han fet una enquesta a peu de carrer a més de 1.200 veïns de l'Eixample sobre l'impacte de la pacificació dels carrers. La conclusió és que dos de cada tres residents –un 66%– estan a favor de les superilles o els eixos verds. Consideren que la pacificació de diversos carrers de l'Eixample els ha afectat positivament, mentre que només el 20% creu que els ha afectat negativament.

L'informe remarca que els veïns que viuen en algun dels carrers pacificats valoren més positivament la mesura –un 72% la consideren positiva i un 15% negativa– que no els que resideixen en carrers no pacificats –un 64% l'aprova i un 22% la critica–.

El que més valora la persona que viu en un carrer pacificat és el fet d'haver guanyat espai públic per passejar i la reducció de soroll. En contraposició, però, destaquen l'excés de xivarri i la brutícia com a principals queixes. Els residents de carrers no pacificats, mentrestant, valoren com a principal impacte negatiu l'increment de les dificultats per a circular en vehicle motoritzat.

Com més gran, més rebuig a la pacificació dels carrers

Una de les dades que crida més l'atenció és la diferència d'opinions en funció de l'edat. La conclusió principal és que a més edat, més rebuig a la pacificació dels carrers. Els barcelonins que tenen entre 18 i 44 anys avalen amb un 79% les superilles i els exios verds. A partir d'aquí, el percentatge cau en picat: al 62% en els ciutadans d'entre 45 i 59 anys; al 56% en la gent entre 60 i 74 anys, i fins al 44% en els de més de 75 anys.

Els barcelonins que tenen entre 18 i 44 anys avalen amb un 79% les superilles i els exios verds

Per barris, com més lluny viu l'entrevistat de les zones amb carrers pacificats, més indiferència mostra envers les superilles i eixos verds. Tot i això, cap les suspèn. La Sagrada Família (57% d'aprovació) i el Fort Pienc (50%) són els menys favorables. En canvi, tant la Dreta de l'Eixample (74%) com l'Esquerra (71%) aproven les pacificacions. Cal destacar que al barri de Sant Antoni –on la superilla ja fa temps que està consolidada– la nota baixa fins al 64%.

Entre els residents de carrers pacificats, els que viuen en un habitatge de lloguer valoren les mesures de pacificació més positivament que els que viuen en un habitatge de propietat.