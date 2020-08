'La mort de Guillem', una pel·lícula sobre com va viure la família el seu assassinat  

El cineasta Carlos Marques-Marcet estrena aquest dilluns al 23è Festival de Màlaga el seu últim film, La mort de Guillem, la història del dol dels pares de Guillem Agulló, un jove antifeixista i independentista assassinat per un grup d'ultradreta fa 27 anys. "A La mort de Guillem ens apropem a un problema polític des de la intimitat d'uns personatges", ha explicat en roda de premsa. Així mateix, el festival concedeix aquest diumenge al director barceloní el Premi Màlaga Talent en reconeixement a la seva encara curta però prolífica trajectòria, amb films com 10.000 KM, Tierra firme i Els dies que vindran. Marques-Marcet ha anunciat que prepara un nou film que sorgeix de l'experiència de treballar d'Els dies que vindran.



Ell coneixia la història sobre l'assassinat de Guillem Agulló, però admet que vagament. Amb el treball amb els guionistes de la pel·lícula, es van debatre sobre el punt de vista ètic per apropar-se a aquest tema i "deixar una mica de costat la moral perquè aquesta", afegeix, "ve a dir que és el bé o el mal". El director es va preguntar en l'inici del procés d'escriptura quina posició ètica havien de tenir per poder "ensenyar una cosa que sigui útil per a la vida".

Finalment, van decidir centrar-se en el procés de la família de Guillem Agulló i construir amb ells què els havia suposat la mort del seu fill i aquella situació "tan estranya" amb la qual es van trobar.



"Quan se't mor algú, un es pregunta perquè m'ha passat a mi" i la resposta, ha explicat, és normalment "perquè m'ha tocat". En el cas de la família de Guillem Agulló, però, afegeix, no els hi va tocar, a ell el van matar entre cinc persones.

El director reconeix que tots els encàrrecs que ha tingut per a televisió tenen a veure amb judicis i morts. Admet que està fascinat pels films sobre judicis. "La idea era en aquet cas apropar-nos a un problema polític però vist des de la intimitat d'uns personatges" que són els pares d'Agulló i la seva família.



Diversos actors valencians protagonitzen la ficció, que busca allunyar-se de l'èpica dels fets per endinsar-se en la intimitat d’uns pares i desconstruir el seu procés, mentre lluiten per la memòria del seu fill. Al film hi té un pes important el judici per l'assassinat dels seus fills.

A La mort de Guillem hi actuen Gloria March en el paper de Carme Salvador, mare del Guillem; Pablo Molinero en el del seu pare; i els debutants Jani Collado com a Guillem i Mar Linares com la seva germana, Betlem Agulló. També formen part del repartiment els actors Carles Martínez i Diego Braguinsky.



El rodatge i producció del film s'ha emmarcat en la campanya 'La lluita continua' (2019-2020), endegada per promoure la memòria del jove mort a mans de l'ultra dreta i alertar sobre l'auge del discurs xenòfob i racista. A més de la pel·lícula, la campanya ha comptat amb activitats diverses el suport i la distribució del curtmetratge Ni oblit ni perdó, de Jordi Boquet, producció de concerts per la memòria de Guillem a Barcelona i València, i la presentació del llibre de Núria Cadenes, Guillem. La campanya s'ha finançat en bona mesura a través del micromecenatge, a través del qual es van recaptar 135.000 euros de 2.500 aportadors particulars, associacions, entitats i partits polítics.

El film, que es projectarà a la secció 'Málaga Premiere', és una producció de Som, SUICAfilms i Lastor Media, en coproducció amb TVC i À Punt Mèdia.

"Llocs, cares i energies que funcionen"

Marques-Marcet també ha pogut, davant els mitjans, fer cinc cèntims sobre la seva trajectòria. Entre altres reflexions, ha indicat que al càsting és el lloc on l'instint hi juga un paper més important. "En un film sempre intento posar un marc i unes regles del joc perquè l'equip rendeixi" i "sempre que he fet servir el meu instint m'ha funcionat". "Quan es dona un premi al millor actor és mentida, sinó que es dona un premi al millor personatge", ha assegurat. Ha posat com exemple el personatge de John Locke de la sèrie 'Lost', qui, segons Marques-Marcet, "era un actor molt dolent, però el personatge era molt bo". "Més que un paper o un personatge, el cinema són llocs, cares i energies que funcionen".

Nova pel·lícula

El director ha anunciat, d'altra banda, que està immers en un nou film i que porten un any treballant-hi. "No és una continuació de Tierra firme, sinó que surt més d'Els dies que vindran. Hi ha una cosa de l'experiència i la manera de treballar d'Els dies que vindran que em fa jugar a partir d'una història que em va explicar Geraldine Chaplin". El film indagarà sobre la representació i com les persones es construeixen i sobre la mort.