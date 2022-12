Motoristes, vianants i ciclistes: els més vulnerables a les carreteres gironines

Motoristes, vianants i ciclistes són un col·lectiu vulnerable i l’any passat van suposar el 42% dels morts a les vies gironines. En total, van sumar 14 víctimes mortals l’any passat: 8 motoristes, 4 vianants i 2 ciclistes.



La seguretat dels motoristes és prioritària per al Servei Català de Trànsit (SCT). El motorista és fràgil i un accident pot comportar greus lesions o la mort. En aquest sentit, l’actitud i la perícia del motorista és cabdal. Hi ha una sèrie de riscos als quals s’exposen els motoristes pel fet de conduir o viatjar en un vehicle de dues rodes, que els fan més vulnerables: la inestabilitat del vehicle, les dimensions de la motocicleta o ciclomotor, que fan que el motorista corri el risc de no ser vist pels altres usuaris de la via pública, i la manca de carrosseria, que exigeix portar l’equipament adequat. La velocitat també és una qüestió primordial: cal conduir a la velocitat adequada a la via i a les circumstàncies de la circulació, de forma que es pugui controlar o aturar la motocicleta davant de qualsevol imprevist o situació d’emergència.



Equipament per a motociclistes

L’equipament és per als motoristes el que la carrosseria és per als conductors de la resta de vehicles. Per això, l’equipament indispensable per circular en moto amb seguretat ha de contemplar els següents elements de protecció: casc (protegeix el cap), espatllera (protegeix la columna vertebral i pot evitar lesions medul·lars greus), guants (és convenient utilitzar els que tenen reforços al palmell i al dors), jaqueta i pantalons o granota i botes (poden evitar ferides greus produïdes per abrasió).

Augmenten els ciclistes

La bicicleta és un mitjà de transport que cada vegada fan servir més usuaris. La societat ha d'aprendre a conviure amb els ciclistes a les vies urbanes i interurbanes i a protegir aquest col·lectiu especialment vulnerable. Cal tenir paciència i respectar el metre i mig, com a mínim, de distància lateral en els avançaments.



D’altra banda, tot i que no es necessita permís de circulació per anar en bicicleta, sí que hi ha moltes normes que cal conèixer i respectar per circular amb seguretat. Cal recordar, per exemple, que mentre se circula amb bicicleta està totalment prohibit fer servir el telèfon mòbil. També estan prohibits els auriculars connectats a receptors o reproductors de so, perquè aquests limiten la capacitat auditiva i poden provocar distraccions.



A més, és altament recomanable circular pels carrils bici, sempre que estiguin disponibles. Els ciclistes també han de cedir el pas als vianants en els passos per a vianants degudament senyalitzats i quan giren per entrar en una altra via, si hi ha vianants creuant-la, encara que no hi hagi cap pas marcat a terra.



El casc és un element protector vital, obligatori a les carreteres i per als menors de 16 anys en ciutat. No obstant això, és molt recomanable portar-lo en ciutat, atès que protegeix el cap de lesions greus. El respecte pels senyals també evita accidents i salva vides: és fonamental respectar els senyals dels semàfors, així com els verticals (estop, cediu el pas, velocitat limitada, etc.) que són per a tots els conductors, inclosos els ciclistes.



Els avançaments

Amb la nova llei de Trànsit -va entrar en vigor el 21 de març de 2022-, el conductor d'un vehicle que vulgui realitzar un avançament a un ciclomotor o ciclista, o conjunt d'ells, l'ha de fer ocupant part o la totalitat del carril contigu o contrari, si s’escau, i guardant una distància lateral de seguretat d’almenys 1,5 metres. Convé recordar que es permet ocupar el carril en sentit contrari, encara que hi hagi línia contínua, sempre que no vingui cap vehicle de cara. En el cas que la calçada compti amb més d'un carril per sentit serà obligatori el canvi complet de carril. Cal tenir present, per tant, que avançar ciclistes de manera incorrecta suposa una sanció de 200 euros i la detracció de 6 punts.



Sinistralitat dels vianants

L’any passat van perdre la vida 14 vianants a les carreteres catalanes, 4 d’ells a la demarcació de Girona. Enguany, han mort ja 17 vianants en zona interurbana. Les xifres suposen un toc d’alerta i, en aquest assentit, convé recordar la importància d’extremar la prudència i protegir-nos si hem de baixar del vehicle o ens aturem al voral. El més indicat, de fet, és aturar el vehicle fora de la via, i si això no pot ser, situar-nos rere la tanca de protecció. Si cal circular caminant per una carretera, ho farem pel costat contrari a la circulació dels vehicles.



A les àrees urbanes, cal evitar comportaments incorrectes i perillosos, com travessar la via per un lloc indegut. És molt important mirar bé en ambdues direccions abans de travessar un carrer, utilitzar el pas de vianants i respectar els semàfors. Cal també tenir molt present la distracció que genera l’ús del telèfon mòbil mentre es camina per la via pública.