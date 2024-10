El moviment per l'habitatge es manifestarà el 23 de novembre a Barcelona per exigir una baixada en els preus dels lloguers 

El conjunt del moviment per l'habitatge de Catalunya, entre els que hi ha el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, així com nombroses organitzacions de barri o locals, ha convocat una manifestació el 23 de novembre a Barcelona per exigir la rebaixa dels preus del lloguer, a la meitat, i alertar que si això no passa s'anirà cap a la "vaga de lloguers". La convocatòria segueix el camí de la marxa que es va fer diumenge passat a Madrid, que creuen que ha marcat un "punt d'inflexió" en la lluita pel dret a l'habitatge.

Els convocats han criticat les mesures "descafeïnades" o les regulacions "defectuoses" que han impulsat els polítics. En aquest sentit, ha considerat una "farsa" les mesures anunciades pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns. Sánchez va anuncira un ajut de 200 milions per al lloguer dels joves

📢 23 de novembre

🔑 S’ha acabat: abaixem els lloguers



El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha valorat que els ajuts anunciats "acabaran a la butxaca dels rendistes". "El que necessitem no són algunes ajudes pel jovent, sinó que els lloguers baixin de manera dràstica", ha afegit. D'altra banda, ha posat sobre la taula que la manifestació a Madrid és el punt de partida d'una "onada imparable" per deixar clar "que això s'ha acabat".

El Sindicat de Llogateres ha criticat que els preus han crescut "sense justificació" i ha lamentat que mentre un grup reduït de persones s'ha estat "fent d'or" amb aquesta situació, les llogateres s'han empobrit cada cop més. També ha acusat els responsables polítics de "protegir els interessos del rendistes". "S'ha acabat la paciència", ha assegurat el sindicat, que ha alertat que si s'arriba a la vaga i els llogaters deixen de pagar els lloguer, "els cau el negoci".

"Vaga de lloguers"

El portaveu del Sindicat de Llogateres s'ha queixat de la situació dels llogaters. "Arribem ofegats a final de mes perquè destinem, de mitjana, el 40% del sou a pagar el lloguer" ha dit Aragonès, que també ha criticat durament els rendistes. "Quan hem aconseguit conquestes a favor dels nostres drets es dediquen a boicotejar-les", ha assegurat.

Amb la manifestació convocada el 23 de novembre el sindicat vol recordar als rendistes que són una "minoria". "Qui els està mantenint som nosaltres", ha declarat. Aragonès ha explicat que una de les accions que proposa és deixar de pagar el lloguer de forma massiva.

"Està clar que si un llogater deixa de pagar el lloguer, té un problema i segurament li enviaran una comitiva judicial i la policia per fer-lo fora de casa, però si som milers de llogaters que deixem de pagar aquests preus abusius, els que tindran un problema seran ells, perquè no tindran ni jutges, ni policies, ni esbirros que ens facin fora de casa", ha sentenciat.