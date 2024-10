El Sindicat de Llogateres exigeix a la Generalitat parar la subhasta de cinc finques de l'Hospital Clínic

El Sindicat de Llogateres exigeix a la Generalitat que aturi la subhasta de cinc finques propietat de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'organització ha alertat que la subhasta està prevista per al pròxim dimarts i ha demanat una reunió "tan aviat com sigui possible" per demanar explicacions. Considera "inacceptable" que el finançament d'institucions com aquesta "es vulgui aconseguir a costa de l'expulsió de les veïnes". Si no hi ha moviments, amenacen amb una mobilització dimarts vinent: "Si la subhasta no s'atura, ho farem nosaltres".

Ho han denunciat aquest dijous en roda de premsa desenes de llogateres de Barcelona, amb el suport també del Sindicat de Barri del Poble Sec i associacions veïnals de Sant Antoni, el Camp de l'Arpa i el Clot, amb el suport també dels treballadors. Exigeixen que aquestes cinc finques repartides per diferents barris passin a formar part del parc d'habitatge públic per "garantir l'estabilitat i drets de les famílies que hi resideixen". Els impulsors del manifest volen "denunciar la privatització d'habitatge públic mentre es proclamen mesures en favor del dret a l'habitatge".

Les cinc finques en qüestió són titularitat de l'Hospital Clínic, que és gestionat per un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i altres institucions, detallen. La Generalitat controla majoritàriament el consorci i és "la responsable principal del seu finançament i supervisa les seves polítiques", incloent-hi la gestió del patrimoni. "Aquesta relació directa converteix la Generalitat en una còmplice activa en la decisió de subhastar els cinc edificis de titularitat pública", critica el sindicat en una nota.

El Clínic rep donacions fruit de llegats, i ven alguns actius per facilitar la gestió del centre, segons fonts del centre. En declaracions a l'ACN, donen per fer que l'operació es farà, però asseguren que els llogaters no perdran els seus drets per llei, i que s'hauran de mantenir les condicions del contracte. Alhora, han subratllat que les administracions públiques tenen dret preferent de tanteig i han desitjat que s'hi acullin. Per la seva banda, fonts del Departament de Territori han indicat que s'està parlant amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar "possibles solucions".



"Un futur incert per a 50 famílies"

Les finques afectades estan situades en zones amb una "elevada pressió immobiliària", incloent-hi barris com l'Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia i Clot-Camp de l'Arpa, sempre segons el sindicat. "La venda d'aquests edificis posa en perill la continuïtat d'una cinquantena de famílies que, actualment, ja estan patint abusos per part de l'Hospital Clínic, el qual, a través d'empreses immobiliàries, nega la renovació de contractes o ofereix pròrrogues amb pujades de lloguer il·legals", critica sobre unes pràctiques que "es podrien intensificar amb l'entrada de fons d'inversió privats".

L'organització també assenyala la situació que es viu a Barcelona, en el qual aquesta subhasta de 55 habitatges "suposa un risc directe per a les famílies afectades, que podrien veure's expulsades de les seves llars". "Els barris on es troben aquestes finques ja han patit anys d'especulació immobiliària", alerten, insistint amb un procés de negociació amb l'administració "per garantir el seu dret a l'habitatge".

Segons recull el plec de condicions de la subhasta, hi ha cinc lots, un per cada immoble, i en total sumen un import mínim de 12,7 milions. Especifica que l'import mínim es podrà millorar a l'alça i estipula que la venda s'adjudicarà a l'oferta econòmica més elevada. Tot i que hi ha situacions diverses, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha esmentat que ja fa temps que el Clínic no està renovant alguns contractes de lloguer perquè està preveient l'operació i buscant "el màxim benefici".

Amenacen d'aturar la subhasta

Les veïnes afectades estan disposades a mobilitzar-se per aturar la subhasta i evitar que aquests habitatges "acabin en mans d'especuladors". "No permetrem que es regalin aquests edificis a fons voltor o especuladors", han afirmat en la roda de premsa. Les llogateres s'han referit també a altres lluites similars a la ciutat, com les de Casa Orsola o el bloc Tarragona, com a exemples de la seva "determinació". I han advertit que si la Generalitat i l'Hospital Clínic no aturen la subhasta es mobilitzaran dimarts vinent davant el centre.