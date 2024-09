La inseguretat, l'accés a l'habitatge i la neteja són els principals problemes actuals dels barcelonins

La inseguretat es manté com el primer problema per als barcelonins: Un 27,7% la sitúa al capdavant de les preocupacions, una xifra que augmenta en cinc punts respecte a l'any passat i en gairebé 15 en comparació al 2014. L'accés a l'habitatge i la neteja són el segon i tercer principal problema per al 12,3% i el 9,3% dels ciutadans, respectivament. Tot plegat ho indica l'Enquesta de Serveis Municipals feta entre el gener i l'abril, amb uns 6.000 participants. D'altra banda, un 47% dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorat l'últim any, mentre el 28% creu que ha millorat.

Mentre la neteja millora pel que fa a la percepció, creix la preocupació per l'accés a l'habitatge, que passa del 9,6% al 12,3% i se situa a nivells dels anys 2018 i 2019. Altres problemàtiques "emergents" són el turisme, que recupera nivells prepandèmics amb un 5,4% de les respostes, segons les dades del consistori. Alhora, respecte les darreres dades, disminueixen les referències a les problemàtiques vinculades a la circulació, sumant temes referents a la congestió del trànsit, a la seva gestió, a la circulació de bicicletes i patinets i a altres, que passen del 9,3% al 6,0% de les respostes.

Amb tot, la satisfacció per la gestió municipal ha millorat en cinc dècimes respecte a l'any passat i se situa en el 6,2. Segons apunta l'enquesta, el 80,4% de les persones entrevistades aprova la gestió municipal. Es tracta de l'increment més important des que es fa l'enquesta, que es va començar a elaborar el 2004. És també d'una nota més alta de la que els enquestats donen a la gestió del Govern i del Govern espanyol, que es queden amb el 5,9 i 5,3 respectivament.

En general, la satisfacció de viure a Barcelona obté una nota de 7,4 i augmenta fins al 7,8 quan es pregunta per la satisfacció de viure al barri. La principal demanda dels ciutadans a l'Ajuntament és la millora de la seguretat, de la neteja i que es faciliti l'accés a l'habitatge. Entre els serveis municipals, els enquestats creuen que els que més han empitjorat són l'aparcament, la seguretat ciutadana i la circulació, mentre els millor valorats són els bombers, les biblioteques públiques i els centres cívics.

El català, al volum més baix

D'altra banda, només el 36% dels veïns tenen el català com a llengua habitual, el volum més baix de la història, un punt menys respecte al 2023. Continua així una tendència a la baixa després que a principis dels 90 superés la meitat de la població, el percentatge més alt des que es tenen registres. Aleshores es parlaven les dues llengües oficials pràcticament a parts iguals, mentre el castellà ha pujat les darreres dècades i ara es manté al 56% de parlats habitual (el mateix que l'any passat). El 8% restant parlen altres llengües.

El 36% creu que el barri ha empitjorat

Pel que fa als barris, el 36% dels enquestats creu que el seu ha empitjorat durant el darrer any, mentre el 32% considera que ha millorat. Els ciutadans de Sant Andreu i Sant Martí són els que més creuen que el seu barri ha millorat durant l'últim any, mentre els de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc són els que més consideren que ha empitjorat. Els ciutadans més satisfets de viure al seu barri són els de Sarrià-Sant Gervasi, seguits dels de Les Corts.

L'enquesta indica que el 55% dels entrevistats defensa que el seu barri és el seu lloc de residència preferit, mentre el 27% considera que és fora de Barcelona i el 17% preferiria viure en un altre barri de la ciutat. Els ciutadans de l'Eixample i Gràcia són els que millor valoren la gestió municipal al barri, mentre els de Ciutat Vella són els que pitjor nota atorguen a la gestió municipal del barri.

Bonet diu que la percepció d'inseguretat millora

En la presentació dels resultats de l'enquesta, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha apuntat que les dades sobre la percepció d'inseguretat a la ciutat estan millorant. Segons ha explicat, el consistori té dades del juliol i l'agost que són "significativament millors" que les de l'enquesta de serveis municipals, feta entre el gener i l'abril. Bonet ha atribuït aquesta millora al desplegament d'agents a la ciutat i a la feina conjunta entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Ara bé, ha advertit que l'abordatge de la multireincidència serà més "lent".