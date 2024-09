La Generalitat i Barcelona pacten un sistema conjunt per perseguir la multireincidència i els narcopisos

La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han acordat crear un sistema d'investigació conjunt per perseguir la multireincidència i els narcopisos a la capital catalana. Serà un dispositiu permanent de 120 agents que treballaran de forma coordinada, 60 del cos de Mossos d'Esquadra i 60 de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detallat les parts aquest dimecres.

A banda d'aquest pacte, també s'ha acordat que la policia barcelonina tindrà accés a les dades del servei automàtic d'identificació dactilar que gestiona la policia catalana, un fet que ha de permetre millorar l'agilitat davant d'infraccions administratives i penals. D'altra banda, es facilitarà que Mossos tingui accés directe a càmeres de videovigilància gestionades per la Guàrdia Urbana.

Tot plegat ho han anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de reunir-se al consistori. El batlle ha destacat que el nou sistema d'investigació conjunta és un avenç "molt important" i ha celebrat la "corresponsabilitat, lleialtat institucional i generositat". La membre de l'executiu ha assenyalat que els operatius conjunts permetran ser més eficaços en la prevenció i el combat de determinats delictes.

El nou sistema conjunt no implica ubicar una unitat nova en un espai nou, sinó que serà una coordinació permanent entre els dos cossos, que posaran en comú la intel·ligència policial i faran també l'operativa conjunta. La finalitat és "treballar de manera coordinada en la persecució delictes lleus, salut pública i presència policia en l'espai públic", ha afegit el tinent de Seguretat, Albert Batlle. El treball es farà amb unitats repartides amb agents de paisà i intel·ligència conjunta.

Reunió entre la consellera Parlon i l'alcalde Collboni a la sala Tàpies de l'Ajuntament de Barcelona. — Blanca Blay / ACN

La consellera Parlon ha posat en valor la feina feta per revertir la corba delinqüencial i ha celebrat que els dos acords s'hagin fet públics en un context de reducció d'alguns delictes durant l'estiu a Barcelona, que han baixat un 6,8%. Algunes de les xifres que ha donat és la reducció dels delictes contra el patrimoni en un 10,1%, els robatoris amb violència i intimidació en un 5% o els robatoris amb força en un 24%. Sobre els furts, Batlle ha assenyalat que aquests han baixat un 5,1%.

Preocupació per l'ús d'armes blanques

Amb tot, la consellera d'Interior ha reconegut la preocupació per l'ús d'armes blanques, i ha avançat que aviat es presentarà una nova versió del Pla Daga. Una de les mesures que facilitarà la feina dels agents és la de disposar de mecanismes de detecció com poden ser les pales detectores de metalls, segons ha dit. "És gairebé de sentit comú ampliar els mecanismes, però també la identificació de les zones on hi ha més risc (...) i també tota la feina preventiva a partir del treball conjunt", ha afegitt.

Parlon ha reconegut que els incidents amb arma blanca "no són fets aïllats ni puntuals". "Hi ha una tendència i hem d'esmerçar tots els recursos i intel·ligència compartida i tot el recorregut que permet la normativa per treure armes blanques del carrer", ha indicat. D'altra banda, el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona ha apuntat que durant la Mercè hi haurà controls i dispositius amb pales detectores.