Illa i Collboni desbloquegen la construcció de 637 pisos protegits

La primera reunió formal entre Salvador Illa, com a president de la Generalitat, i Jaume Collboni, com a alcalde de Barcelona, ha servit per tancar acords en matèria d'habitatge i de fiscalitat lligada al turisme. En concret, en la primera matèria els dos dirigents del PSC han acordat reprendre la construcció de 637 pisos protegits ja compromesos anteriorment amb el Govern de Pere Aragonès en un conveni que preveu construir-ne fins a 1.700 en solars cedits per l'Ajuntament.

La no aprovació dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 va aturar la construcció dels immobles, que Illa s'ha compromès ara a ordenar a l'Incasòl que es reprenguin immediatament. L'alcalde també ha posat sobre la taula 1.900 habitatges més en terrenys cedits pel Consorci de la Zona Franca. En aquest cas, ha apuntat que l'Incasòl hauria de ser un dels promotors principals, però no l'únic, i ha citat també l'Estat.

En la reunió institucional, celebrada al Palau de la Generalitat, també hi ha participat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.El conseller de Presidència ha detallat que aquest setembre es tiraran endavant els concursos d'arquitectura dels primers 11 solars per tal de desbloquejar la construcció dels primers 637 pisos. Aquesta primera fase de concursos tindrà un cost de dos milions que assumirà la Generalitat. En total, l'executiu preveu que la construcció dels 1.700 habitatges tingui un cost de 82 milions. "Estan garantits els diners per fer habitatges", ha apuntat Dalmau, que ha subratllat que el nou executiu "donarà compliment a l'acord".

Al seu torn, Collboni ha defensat que l'habitatge és la "prioritat número u" del consistori. "És obvi que en matèria d'habitatge la inversió -per part de la Generalitat- va ser pràcticament inexistent", ha lamentat l'alcalde. Tanmateix, ha admès que en la darrera trobada amb l'expresident Pere Aragonès -l'agost del 2023- es va produir "un punt d'inflexió".

Decret de pisos turístics

També pel que fa a l'habitatge, l'alcalde de Barcelona ha reiterat el seu compromís de prohibir els 10.000 pisos turístics a la ciutat a partir del 2028 i, segons ha explicat, ha demanat al president del Govern que "blindi" el decret de pisos turístics que dona empara legal a aquesta mesura del consistori. "El president s'hi ha compromès", ha assegurat.



Collboni també ha detallat que en la trobada amb Illa s'ha acordat mantenir el compromís adquirit en l'acord de pressupostos entre ERC i el PSC pel que fa a l'extensió de les línies de Metro de la ciutat. Per a l'alcalde, es tracta d'una "necessitat" per la capital, però també per tot l'àmbit metropolità. Així, el socialista ha explicat que el Govern d'Illa s'ha compromès a prolongar l'L1 fins a Badalona, l'L3 fins a Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern i l'L4 fins a l'estació de la Sagrera, així com culminar les obres de l'L9.

Taxa turística als creuers

Finalment, Illa i Collboni han acordat augmentar "substancialment" la taxa turística als creuers que fan escala a Barcelona i s'hi estan menys de 12 hores. Es tracta d'una petició feta per l'alcalde, que vol eliminar el topall de 4 euros actual per persona i dia, i que s'haurà de tirar endavant a través dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde ha subratllat que ara mateix hi ha 1,6 milions de passatgers de curta estada que passen per la ciutat i que les perspectives de creixement que "no són assumibles".