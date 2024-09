Barcelona incorpora la perspectiva antiracista a la lluita contra la massificació turística

Les mostres de rebuig i les protestes a favor del decreixement turístic no han parat d'intensificar-se en els darrers mesos als Països Catalans, com ara a les Illes Balears, però també especialment a Barcelona. L'ocupació dels espais públics, el soroll i l'encariment dels lloguers i dels serveis, en detriment de la qualitat de vida dels veïns i dels treballadors del sector, han portat la ciutadania a dir prou al model econòmic dominant a la capital catalana.



Algunes de les problemàtiques que han estat més visibles al llarg de l'estiu són la gentrificació dels barris, l'increment del cost de la vida i la crisi ecosocial agreujada pel turisme, però en cap cas en són les úniques. Col·lectius que lluiten contra la massificació turística alerten de l'especial impacte que té el fenomen sobre les persones racialitzades i aposten perquè Barcelona incorpori una perspectiva antiracista en aquesta batalla.

Ara que som a les portes de setembre i que la temporada alta no ha acabat ―fa tot just 48 hores que es va inaugurar oficialment la Copa Amèrica―, val la pena incidir en l'ampli ventall de conseqüències derivades de l'especulació turística i del capitalisme salvatge que afecten sense treva als col·lectius més vulnerables.

Úrsula Ruiz, advocada, tècnica d'intervenció jurídica del Servei d'Atenció i Denúncia (SAiD) de SOS Racisme Catalunya i coordinadora de l'entitat, assegura a Públic que és necessari afegir un enfocament antiracista i "unificar la lluita" per maximitzar totes les demandes que ja fa anys que reivindiquen "persones racialitzades no blanques".



Els beneficis del turisme no es veuen reflectits en unes millores laborals

SOS Racisme denuncia que els beneficis del turisme no es veuen reflectits en unes millores laborals, sinó més aviat a la inversa. En sectors precaritzats, feminitzats i en bona part ocupats per persones migrades, el personal de neteja, les cambreres de pis o els treballadors del món de l'hostaleria veuen com augmenta la demanda i les seves condicions empitjoren, amb una càrrega de treball més alta i exigent mentre els sous es mantenen congelats. "Cal fer una reflexió conjunta, perquè el turisme també afecta les persones racialitzades, que ja de per si pateixen més violències, tant per l'administració com per empreses privades", reflexiona Ruiz.



És cert que també hi ha persones blanques que veuen vulnerats els seus drets, però l'advocada apunta que bona part de la gent que es veu obligada a treballar per sous precaris i amb horaris abusius "tendeix a ser gent en situació administrativa irregular", que tenen dificultats per accedir a altres feines. "Les empreses s'aprofiten de la indefensió i de l'economia submergida per imposar condicions pitjors, al final és com un xantatge perquè no tenen massa solucions", afegeix.



La precarietat en el sector de l'hostaleria

Definitivament és un peix que es mossega la cua, perquè també els fa molta por denunciar. La presidenta de l'entitat Kellys Unión Catalunya i treballadora a l'hotel de cinc estrelles W Barcelona, Amparo Sauza, explica a Públic que durant la protesta que la seva entitat va convocar a la plaça Sant Jaume el passat 25 d'agost, moltes cambreres de pis "s'amagaven darrere les pancartes" pel temor a les represàlies.

"La majoria de les cambreres de pis són dones migrades racialitzades, caps de família que prefereixen cobrar una misèria a no ingressar res. És una lluita molt difícil, i a més de la càrrega de treball, els hostes deixen les habitacions molt brutes", assevera Sauza. A banda de les reivindicacions relatives a la jubilació anticipada, el reconeixement de malalties professionals i l'externalització dels serveis, les kellys també denuncien el tracte "inhumà", les vexacions i la manca d'empatia. Siguin d'hotels més modestos o de luxe, no reben cap mena de compensació per netejar i endreçar les estances que els clients deixen fetes un desastre. "Darrere de cada habitació hi ha un ésser humà", afegeix.



Imatge il·lustrativa de com els clients deixen les habitacions d'hotel. — Cedida / Kellys Unión Catalunya

Suaza explica que hi ha moltes baixes als hotels i que la precarietat laboral és "un fenomen que afecta greument la salut mental de les persones". Per aquest motiu, diu, les cambreres de pis també s'han sumat a les protestes en contra del turisme massiu. "Cal que totes les associacions ens aliem. Si unim veus i esforços arribarem més lluny", conclou.

Les conseqüències col·laterals del turisme massiu

Més enllà de què l'augment de turistes afecti els treballadors d'hotels, restaurants o serveis, els discursos higienistes de Barcelona que pretenen eliminar "tot allò que molesta" de les ciutats per mostrar una bona imatge de portes cap enfora tenen conseqüències col·laterals cap a les persones migrades vulnerables. "Els manters són maltractats i expulsats per la policia i les administracions per marxar de determinats llocs públics de Barcelona", afirma Ruiz. SOS Racisme, per exemple, ha estat molt crític amb el Pla Endreça que ha consolidat l'alcalde socialista Jaume Collboni.

🔴Què és el Pla Endreça per a SOS Racisme?

Per a nosaltres aquest Pla és una estratègia de màrqueting polític, per a donar un discurs i una forma coherent a l'aplicació de normatives usades per a discriminar.🧵

🔗 https://t.co/wCsdbYfufz pic.twitter.com/FBZDR1dYuO — Sos Racisme Cat (@SOSRacis) August 9, 2024

En aquesta línia, l'entitat antiracista també expressa certa preocupació per la creixent turismofòbia. Ruiz explica que han detectat algun discurs xenòfob que unifica el turisme amb la migració. "Els eslògans de l'estil 'Barcelona és pels de casa' són perillosos. Potser no hi ha una voluntat d'excloure migrants perquè també els consideren locals, però la doble lectura de forma malintencionada pot ser excloent", argumenta.



SOS Racisme mostra preocupació pels lemes turismofòbics

I afegeix: "No estem dient que aquests lemes siguin intrínsecament racistes, però algunes expressions poden ser utilitzades de forma capciosa i això ens fa molta por". El turisme massiu, diu, afecta a tothom, incrementa els preus del lloguer i expulsa els veïns, "el privilegi blanc ja no és suficient per garantir una bona qualitat de vida a Barcelona".

Amb tot, Ruiz trasllada una reflexió compartida a la seva entitat: cal que totes aquestes protestes interpel·lin a la ciutadania del Nord Global en ambdós sentits i facin pensar sobre el model de viatge actual i l'impacte que tenim com a turistes als territoris on aterrem. "Volem remoure consciències i fer entendre que això que passa aquí també passa a altres països del Sud Global i que nosaltres també en som responsables", conclou l'advocada.