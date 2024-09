Càrregues policials contra els manifestants pel dret a l'habitatge a l'entrada del saló immobiliari The District

La primera jornada de la nova edició de The District, que se celebra des d'aquest dimecres al recinte de la Gran Via de la Fira de l'Hospitalet de Llobregat, s'ha iniciat amb enfrontaments entre grups de manifestants contraris a la celebració del saló "internacional de l'especulació" i els agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra.

Més d'un centenar de membres de col·lectius a favor del dret a l'habitatge, entre d'altres, s'han intentat acostar al recinte firal per accedir a The District, però s'han trobat amb un cordó policial que els ha impedit el pas a l'exterior de l'estació de FGC d'Europa Fira. A la sortida de l'estació de Fira s'han produït les primeres càrregues policials i moments de tensió. Fonts policials han informat a l'ACN que no hi ha detinguts i que només s'ha fet alguna identificació.



Càrregues de la policia



Sempre del costat dels especuladors, mai amb les veïnes. pic.twitter.com/QKWZaJCn9S — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) September 25, 2024

Les persones concentrades han llançat pintura en pols de colors cap als Mossos, que han respost amb alguns cops de porra i empentes. Entre les entitats que donen suport a la protesta hi ha sindicats com la CGT, La Intersindical, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el Sindicat de Llogateres, la PAH, Zeroport, assemblees de barris o l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

Els manifestants denuncien que "representants del mercat immobiliari d'arreu del món es reuniran a Barcelona per aprofundir en les dinàmiques d'espoli i d'acumulació amb les que fa anys que ens empobreixen, fent-nos fora de casa i trinxant el nostre entorn".

En unes declaracions a la premsa, la portaveu de la Plataforma Enfonsem The District, Marta Espriu, ha defensat que han convocat una manifestació per tercer any consecutiu per explicar que els ciutadans dediquen "més de la meitat del sou per poder viure en una casa". Ha criticat que Barcelona "s'hagi convertit en un espai que no és habitable per a les persones" que hi viuen, i ha rebutjat el model turístic actual.



La protesta es trasllada al Districte Administratiu de la Generalitat

El prop del centenar de persones concentrades que no han pogut accedir al recinte firal han irromput al Districte Administratiu de la Generalitat, situat al carrer Foc i a pocs metres dels pavellons de Fira de Barcelona. El grup ha entrat cridant consignes a favor del dret a l'habitatge com Gent sense casa, cases sense gent i alguns d'ells han accedit fins a la primera planta de l'edifici, on han exigit parlar amb algun responsable del Govern.

Emergència habitacional

El saló, que guanya volum, s'allargarà fins divendres i com en les dues edicions precedents arriba acompanyat de protestes en una època d'emergència habitacional, amb els lloguers pels núvols a la ciutat de Barcelona.



El saló enguany compta amb la presència 1.200 inversors internacionals, 417 ponents i la previsió de 12.000 visitants (un 20% més). El director general de The District, Albert Planas, ha assegurat que des del saló respecten "totes" les protestes i ha convidat les entitats a escoltar les propostes dels inversors.

Les dues edicions anteriors de The District a Barcelona ja van estar marcades per les queixes d'entitats socials, ecologistes i pel dret a l'habitatge. En l'edició del 2022, uns 200 manifestants van irrompre al recinte de Montjuïc al crit "d'especuladors" i "resistència", i van ser desallotjats pels Mossos d'Esquadra. I en l'edició del 2023 es van produir enfrontaments i moments de tensió amb els Mossos a les portes del recinte i llançament de pintura contra alguns dels assistents al saló.