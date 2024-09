El moviment per l'habitatge crida a la mobilització contra The District: "el congrés internacional de l'especulació"

Aquest dimecres la Fira de Barcelona viurà la inauguració de la tercera edició del saló immobiliari The District, que s'allargarà fins divendres. Com en les dues ocasions anteriors, la cita ha provocat l'organització de mobilitzacions de protesta per part d'entitats socials i el moviment pel dret a l'habitatge, que el veuen com el "congrés internacional de l'especulació".

En concret, s'ha convocat una mobilització per aquest mateix dimecres a les 8:30h a la parada Europa Fira de Ferrocarrils de la Generalitat, al costat del recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona. En total, més de 100 entitats i organitzacions han signat el manifest de rebuig al certamen, on directament exigeixen que es deixi de celebrar, amb l'argument que "suposa un insult per a les milers de persones que pateixen cada dia la crisi habitacional".

El text denuncia que "representants del mercat immobiliari d'arreu del món es reuniran a Barcelona per aprofundir en les dinàmiques d'espoli i d'acumulació amb les que fa anys que ens empobreixen, fent-nos fora de casa i trinxant el nostre entorn".

I avisa que les entitats convocants de la protesta "no ens resignem" i "fem una crida a la classe treballadora que pateix cada dia les conseqüències d'aquest sistema insostenible, que no està disposada a ser expulsada dels seus barris i ciutats, a veure com venen cada pam del nostre territori i continuen especulant amb les nostres vides".

Les dues edicions anteriors de The District a Barcelona ja van estar marcades per les queixes d'entitats socials, ecologistes i pel dret a l'habitatge. En l'edició del 2022, uns 200 manifestants van irrompre al recinte de Montjuïc al crit "d'especuladors" i "resistència", i van ser desallotjats pels Mossos d'Esquadra. I en l'edició del 2023 es van produir enfrontaments i moments de tensió amb els Mossos a les portes del recinte i llançament de pintura contra alguns dels assistents al saló.

Entre les entitats que donen suport a la protesta hi ha sindicats com la CGT, La Intersindical, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el Sindicat de Llogateres, la PAH, Zeroport, assemblees de barris o l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). Pel que fa al saló, enguany comptarà amb la presència 1.200 inversors internacionals, 417 ponents i la previsió de 12.000 visitants (un 20% més).