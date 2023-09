Activistes per l'habitatge ruixen amb pintura un hotel de Barcelona vinculat al congrés The District

Una desena d'activistes vinculats a moviments pel dret a l'habitatge han ruixat amb pintura vermella la façana de l'hotel Intercontinental de Barcelona com a mostra de rebuig a la celebració del saló immobiliari The District, que comença aquest dimecres i que compta amb la participació dels principals fons voltors i bancs.

L'acció, que s'ha dut a terme aquest dimarts a primera hora del matí, forma part de la crida a la protesta que una cinquantena d'entitats socials -com el Sindicat de Llogateres o Ecologistes en Acció- van fer la setmana passada contra el saló immobiliari.

L'hotel ruixat figura com a establiment "oficial" de l'esdeveniment. Després de l'acció, els activistes han desplegat una pancarta en què es podia llegir "Fora fons voltor". Aquest dimecres hi haurà una nova protesta en el marc de la inauguració del congrés.

És el segon any que Barcelona acull aquesta cimera internacional de fons d'inversió immobiliària. L'any passat les entitats ja van manifestar-se en la inauguració del saló i de fet, van aconseguir aturar-la. Els Mossos van haver d'intervenir per desallotjar el pavelló davant la resistència passiva dels manifestants.



Un congressista tacat de pintura quan entrava a The District, amb manifestants al fons. — ACN

Inversors, entitats bancàries i fons voltors

El congrés The District, enguany sota el lema "where real business happens" (en català, "on succeeixen els negocis de veritat"), serà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i espera reunir prop de 10.000 visitants, entre inversors, entitats bancàries i fons voltors. Les entitats denuncien la presència d'especuladors que encareixen els preus de l'habitatge i que "són els responsables d'executar centenars de milers de desnonaments".

Una de les participacions que va generar més polèmica l'edició passada va ser Blackstone, el major propietari immobiliari a nivell global i també de l'Estat espanyol. Enguany, però, no apareix entre la llista de participants. Sí que hi seran presents companyies com Anticipa, Servihabitat, Housefy, By Urbania o Merlin Properties. També haurà una ponència d'Adolfo Favieres, director gerent del fons nord-americà Blackrock.