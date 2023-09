Col·lectius per l'habitatge convoquen una protesta contra el saló immobiliari The District

El moviment pel dret a l'habitatge, a través de col·lectius socials, ambientals, sindicals i veïnals d'arreu Catalunya, com el Sindicat de Llogateres o Ecologistes en Acció, ha convocat una protesta contra la celebració del congrés immobiliari The District, que compta amb la participació dels principals fons voltors i bancs. El certamen s'ha de celebrar entre els dies 20 i 23 d'aquest mes a la Fira de Barcelona (L'Hospitalet).

És el segon any que Barcelona acull aquesta cimera internacional de fons d'inversió immobiliària, tot i la oposició de més d'una trentena d'entitats que l'any passat ja van boicotejar la inauguració i dificultar la celebració del congrés, "la qual cosa va fer dubtar els organitzadors si repetir l'esdeveniment aquest any a Barcelona o no", diuen en un comunicat.

Un congressista tacat de pintura quan entrava a The District, amb manifestants al fons en una imatge d'arxiu — ACN

Entre d'altres, donen suport a la protesta contra la celebració de The District Ecologistes en Acció, Xtinción Rebelión, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, l'Ateneu la Base, el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, la PAH Barcelona, Resistim el Gòtic, la CUP Barcelona, Elite Taxi, la CGT Catalunya, Raval Rebel, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Anticapitalistes i diversos sindicats d'habitatge de barri.

El moviment denuncia la presència d'especuladors que encareixen els preus de l'habitatge i que desnonen famílies

El moviment denuncia la presència d'especuladors que encareixen els preus de l'habitatge i que són els responsables d'executar centenars de milers de desnonaments. A més, enguany The District coincideix amb la trobada informal de ministres de transports de la UE, "als quals també exigirem que deixin de potenciar grans infraestructures de transport i energètiques en benefici de grans fons d'inversió", afegeixen.

Una de les participacions que va generar més polèmica l'edició passada va ser Blackstone, el major propietari immobiliari a nivell global i també de l'Estat espanyol. Enguany, però, no apareix entre la llista de participants. Sí que seran presents companyies com Anticipa, Servihabitat, Housefy, By Urbania o Merlin Properties.