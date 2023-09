Càrregues policials i pintura: més d'un centenar de persones protesten contra el saló immobiliari The District

Activistes pel dret a l'habitatge, convocats per entitats com la PAH o el Sindicat de Llogateres, s'han manifestat aquest dimecres a les portes de la Fira Gran Via de l'Hospitalet contra la celebració del saló immobiliari The District, que aplega els principals fons voltors i especuladors del món.

Entre crits de "fora especuladors dels nostres barris", la concentració ha reunit més d'un centenar de persones, que han llançat pots de pintura a diversos congressistes que accedien al recinte. Entre moments de tensió, els manifestants han aconseguit trencar un primer cordó dels Mossos d'Esquadra per intentar arribar a l'interior de l'espai. Ha estat en aquest moment quan s'han produït càrregues policials.

També hi ha hagut algun enfrontament entre congressistes i manifestants. A més, els Mossos han detingut un fotògraf i una periodista de Mosca TV mentre que cobrien la manifestació. Aquesta última ha patit cops per part de la policia.



Ente els activistes de diferents moviments pel dret a l'habitatge, hi havia l'exregidora d'habitatge dels Comuns, Lucia Martín, i membres de la CUP com Dolors Sabaté o Santi Aranya. Les entitats denuncien la presència d'especuladors a la ciutat que "encareixen els preus dels lloguers" i que "són els responsables d'executar centenars de milers de desnonaments".



Un dia abans de l'inici del congrés, que ha arrencat aquest dimecres, diversos activistes ja van dur a terme una primer acció, ruixant de pintura vermella la façana de l'hotel Intercontinental de Barcelona, que figura com a establiment "oficial" de l'esdeveniment.

Segon any de protestes

És el segon any que Barcelona acull aquesta cimera internacional de fons d'inversió immobiliària, que enguany espera reunir prop de 10.000 visitants, entre inversors, entitats bancàries i fons voltors. Compta amb la participació de companyies com Anticipa, Servihabitat, Housefy, By Urbania o Merlin Properties. També haurà una ponència d'Adolfo Favieres, director gerent del fons nord-americà Blackrock.

Entre d'altres, donen suport a la protesta contra la celebració de The District Ecologistes en Acció, Xtinción Rebelión, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, l'Ateneu la Base, el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, la PAH Barcelona, Resistim el Gòtic, la CUP Barcelona, Elite Taxi, la CGT Catalunya, Raval Rebel, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Anticapitalistes i diversos sindicats d'habitatge de barri.