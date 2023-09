El Museu d'Arqueologia de Catalunya denuncia actes vandàlics al Conjunt Monumental d'Olèrdola

La seu d'Olèrdola (Alt Penedès) del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) ha estat objecte d'un nou acte de vandalisme, aquesta vegada amb la destrossa dels 10 focus exteriors de l'església preromànica i romànica de Sant Miquel, Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) des de l'any 1931.

Els projectors arrencats havien estat renovats el passat maig amb llums leds, dins el programa de sostenibilitat i eficiència energètica del conjunt monumental. El MAC ha lamentat "aquesta manca de respecte per aquest patrimoni, tan estimat al Penedès". Per altra banda, ha afegit que actes vandàlics com aquest ocasionen danys econòmics a l'erari públic.

Els fets van passar la nit del dia 1 al 2 de setembre, ha explicat en un comunicat el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ha estat el personal del centre que ha verificat els fets i ho ha comunicat a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca del Penedès, que han fet una primera inspecció. Des del MAC es posarà a disposició dels Mossos les gravacions de les càmeres de seguretat.