La música en directe bat rècords el 2023: 18,5 milions d'espectadors i 200 més de facturació

L'auge històric experimentat a Catalunya per la música en directe l'any 2022 es consolida el 2023 amb una xifra disparada de 18,5 milions d'espectadors, cosa que suposa un 23% més que l'any anterior, un increment de 3,5 milions, segons reflecteix l'Anuari de la Música 2024. En aquest increment hi tenen molt a veure els concerts amb grans aforaments i les programacions públiques. La facturació del 2023 és també un 7% superior que l'any previ, i assoleix el màxim històric de 200 milions d'euros.

Tot plegat ho recullen les dades que han presentat aquest dijous el Grup Enderrock i l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC). El creixement és molt superior al del nombre de concerts, que tan sols puja un 3%: els prop de 21.000 registrats estan lluny dels 24.000 Del 2019, abans de la pandèmia. La producció de discos en català s'ha mantingut en els mateixos alts nivells dels darrers anys, però s'han assolit xifres rècord de reproduccions en el 'Top català'.

L'increment d'espectadors s'atribueix a l'impuls que ha suposat el retorn de les gires internacionals en escenaris amb grans aforaments, i l'èxit de les programacions públiques en convivència amb l'àmplia programació de festivals d'iniciativa privada. En aquest sentit, l'Anuari recull dades de l'Enquesta sobre Participació Cultural de la Generalitat, que situen en el 44,7% els catalans que van assistir a algun concert el 2023, una xifra que s'apropa molt a la de l'any 2019. Pel que fa a públic de festivals, l'assistència també ha crescut, d'un 15,6% a un 17,6%, representant el 39% de tot el públic de concerts.

El pes específic dels espectadors de pagament s'ha reduït, tot i que la xifra de concerts de pagament ha augmentat un 56% apropant-se al volum de concerts gratuïts, i la quantitat de públic que ha pagat entrada també ha pujat un 23%. "El repte dels promotors és haver de competir amb els festivals amb un nou model festiu de programacions públiques, intentant emular els cartells privats en dimensions i continguts", admeten els promotors respecte d'aquest fenomen.

La suma d'assistents a grans esdeveniments musicals s'ha estabilitzat el 2023 (-2%) amb 3,41 milions d'espectadors. Tot i això, s'assenyala que hi ha un transvasament d'assistents dels festivals, que perden un 17% d'espectadors, cap a les festes majors i les grans programacions públiques (+15%). L'any 2022 es va assolir la xifra rècord de més de 3,55 milions d'assistents (+133%) entre els uns i els altres.

45% de dones i recuperació del català

La presència femenina als principals festivals catalans s'ha mantingut en l'històric 45% que es va assolir l'any 2022. Tot i això, la dada desglossada mostra una caiguda dels grups liderats per dones en favor dels mixtos. La programació d'artistes emergents s'ha situat clarament a l'alça (+33%) apropant-se al rècord del 38% del 2019. Les sales de concerts han assolit una clara recuperació respecte al 2022 tant de públic (+16%), com de concerts (+8%), tot i que de moment no s'ha recuperat el volum de programació.

Pel que fa a la llengua, després de la reculada del darrer any, s'han recuperat en part els cartells catalans (33%) i en català (18%), amb xifres lleugerament semblants el 2019. D'altra banda, el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha posat xifres a "l'incompliment" de la Llei de Política Lingüística pel que fa als percentatges de música en català a les ràdios musicals: fins al 2018 la mitjana era d'un 5,8%, i ara ha augmentat fins al 7,6%. Apunten que ha provocat que músics, autors i segells deixin d'ingressar 200 milions d'euros.

Esclat històric del pop urbà

El 2023 va ser l'any de Coti x coti de The Yets, amb més de 23 milions de reproduccions a Spotif i liderant els rànquings de YouTube i de ràdios musicals. El seu disc Èpic solete va ser el disc català més escoltat de l'any. Els mataronins són l'exponent de la consolidació de l'escena urbana com el nou mainstream amb Figa Flawas, Mushka i Julieta. La producció discogràfica de música urbana en català del 2023 ha remuntat amb un destacat creixement del 18% de discos i senzills, passant de 353 a 416 referències, rècord històric. Així, s'ha produït un augment de la presència de grups novells d'aquest perfil als festivals catalans.