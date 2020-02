Neix l’Aliança Catalunya 2030, un gran pacte de país per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Un total de 33 organitzacions i entitats catalanes procedents de l’àmbit universitari, del tercer sector, del món local, sindicats, representants de la gent gran, del col·lectiu LGTBI o defensors de la conservació del medi ambient han estat les primeres a adherir-se a l’Aliança Catalunya 2030. L’aliança serà una gran coalició de país per compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de l’Agenda 2030, amb l’objectiu final d’assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible fixats per Nacions Unides.



L’Aliança Catalunya 2030 va començar a caminar divendres al Recinte Modernista Hospital Sant Pau, en un acte que va comptar amb la participació del President de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch. A l’acte, 33 organitzacions pioneres a Catalunya en l’impuls d’actuacions per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible van llegir i signar aquest acord, que ara vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del país al llarg dels propers mesos.



Les primeres entitats adherides a l’Aliança Catalunya 2030, que ha estat impulsada pel Govern català, són: Ajuntament de Barcelona; Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP); Associació Catalana de Municipis (ACM); Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE); Associació Respon.cat; Cercle d'Economia; CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); Comissions Obreres de Catalunya (CCOO Catalunya); Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Consell Català de cooperació al desenvolupament; Consell de la Gent Gran; Consell General de Cambres de Catalunya; Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC); Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC); Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya; Consell Nacional LGBTI; Consorci de Salut i Social de Catalunya; Creu Roja Catalunya; Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona); Diputació de Barcelona; Diputació de Girona; Federació de Municipis de Catalunya; Foment del Treball Nacional; Fundesplai; Institut Català Internacional per la Pau; ISGlobal; PIMEC; SciTech DiploHub; Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; UGT de Catalunya; UNICEF Comitè Catalunya; Xarxa per a la Conservació de la Natura; Xarxa Regional Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya.

El full de ruta de Catalunya cap a l’Agenda 2030

Acte celebrat al Recinte Modernista Hospital Sant Pau.

El document signat és un text breu que defineix una visió compartida sobre com contribuir, des de Catalunya, a avançar en la consecució dels ODS. El text defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear "un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura", amb l’objectiu "fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030".



Tots els actors públics i privats de Catalunya poden aportar els seus compromisos amb el desenvolupament sostenible, i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país que permetrà la participació de tota la societat civil en l’esforç col·lectiu per assolir els ODS.