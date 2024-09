Neix la plataforma Pirineu Viu per denunciar els efectes del "monocultiu turístic"

La plataforma Pirineu Viu comença a caminar amb l'objectiu principal de denunciar els efectes que té el model de "monocultiu turístic" sobre el territori i "defensar els drets bàsics" dels que hi viuen tot l'any. Agrupa una trentena d'organitzacions de persones que resideixen a les comarques de muntanya catalanes, incloent-hi Andorra. Un dels portaveus, Arnau Corberó, ha assegurat que al Pirineu hi ha "gairebé tants llits turístics com habitants" i "un 60% d'habitatges de segona residència".

Una altra portaveu, Júlia Leigh, ha remarcat que se sumen a les "mobilitzacions històriques" que va "esclatar" a les Illes Balears i a les Canàries aquest estiu. "Aquest hivern li toca al Pirineu", ha alertat, anunciant que els pròxims dies es faran públiques convocatòries de mobilitzacions per un habitatge digne al Pirineu. Aquesta tardor i hivern també preveu fer cicles de debat o activitats de conscienciació i de reflexió sobre el model de creixement econòmic del territori.

L'organització aglutina tant persones de tot l'Alt Pirineu i Aran com de les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès, a més d'Andorra. Hi ha col·lectius feministes, de defensa dels drets laborals o el dret a l'accés a l'habitatge, com el de la Cerdanya o el Pallars Sobirà, i ecologistes, com el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. També hi ha casals com el Casal Popular La Metxa de casals i ateneus com el de la Cerdanya o l'Alt Urgell.

Consideren que el malestar de les persones del Pirineu "és una evidència que va quedar palesa en manifestacions multitudinàries", citant la d'Andorra per l'accés a l'habitatge i la de a Puigcerdà en contra els Jocs Olímpics d'hivern. En aquest sentit, agafa un cert relleu de la Plataforma Stop JJOO.

Contra el monocultiu turístic

Des de la plataforma també han volgut deixar clar que no estan en contra de les persones que treballen en el sector turístic, sinó de la precarietat que consideren que genera aquest "monocultiu". "Se'ns ha dit que el turisme ens dona riquesa, però ens hem adonat que com més turisme hi ha, més pobres som", ha afirmat un dels portaveus de la nova plataforma.

Pirineu Viu demana un canvi de model socioeconòmic: "No pot ser que el 70% de la nostra economia passi pel turisme". Per això proposen "una planificació democràtica de la producció: mirar quines necessitats tenim, de quins recursos disposem i produir per tal de satisfer les nostres necessitats. Hem de ser la gent del Pirineu qui decideixi que es produeix i no la indústria turística", detallen en una nota.

D'altra banda, veuen "molt tensa" la situació de l'accés a l'habitatge al Principat, ja amb efectes a l'Alt Urgell, i demanen limitar preus en el lloguer d'habitatges, el nombre de pisos turístics i "actuar" en les segones residències. Leigh també ha exposat que el jovent del Pirineu es veu "obligat a anar a estudiar a fora" i "difícilment pot tornar a casa perquè l'oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l'habitatge està disparat". "Ja s'ha acabat l'època en què la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme viu de nosaltres", ha afegit.

Presentació a l'aeroport

La presentació de la nova organització s'ha fet a l'exterior de l'edifici de la terminal de l'aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell, que consideren "una infraestructura clau de la zona". Segons han detallat aquest dilluns, hi arriben tres jets privats al dia "per portar rics cap a Andorra, cosa que obliga les treballadores andorranes a baixar a viure a la capital de l'Alt Urgel.