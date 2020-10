Neix ‘Som Revolució’, una col·lecció d’assajos breus per donar veu a dones catalanes del segle XXI

Donar veu a les dones catalanes del segle XXI i de quilòmetre zero, aquesta era la intenció de l’editora Glòria Gasch quan va tenir la idea de crear la col·lecció 'Som Revolució' de l’editorial Destino. El primer títol és 'Manual d’amor aristotèlic per a dones del segle XXI' de Montse Barderi (Sabadell, 1969), i com indica el títol és un manual per evitar relacions tòxiques i els maltractaments de baix voltatge; però també un llibre que parla de l’emergència climàtica i de la manca d’ètica. En aquest sentit, una de les conclusions del llibre és demolidora: "o ètica o extinció".

A la portada d’aquest primer títol de la col·lecció es llegeix: "Tot i que Aristòtil no va escriure mai pensant en nosaltres, les dones ens podem fer nostra la que és i serà la millor definició de què és l’amor: la trobada entre dues persones nobles que es fan mútuament el bé". Això de que Aristòtil va escriure sense pensar en les dones és un detall que Montse Barderi, escriptora i especialista en estudis de gènere, té molt present des dels primers dies d’estudiar una carrera universitària: "És un record que tinc molt viu i em ve d’una de les millors professores que he tingut mai, a banda de la Fina Birulés, que és la Margarida Mauri, catedràtica d’ètica i una gran aristotèlica, i això d’Aristòtil ens ho va dir un dels primers dies de classe".

La invisibilitat de les dones en la història és també un dels fils que lliguen tot el llibre. Per això Barderi parla de dones que es van atrevir a dialogar amb els clàssics com Margaret Atwood, María Zambrano, Marguerite Yourcenar, Montserrat Roig o Maria Àngels Anglada. "No podem tornar a llegir la 'Ilíada' només pensant en la colera d’Aquil·les i sense pensar en la desesperació de Briseida. Avui no és pot tornar a escriure la 'Ilíada' com està escrita, però segueix passant, ells continuen sense veure Briseida, i sinó li donem veu nosaltres ningú li donarà. No hem de mutilar el passat però hem de dialogar amb el present. Ara mirem el tema del racisme però al 'Tirant lo Blanc' hi ha una violació, o 'L’Espill del Roig' és un horror per a les dones, quantes coses hauríem de mutilar si ens arremanguéssim! Personalment penso que no hem de censurar les manifestacions culturals del passat i que s’ha de contextualitzar, i penso que és una pena no poder veure 'Lo que el viento se llevó', però hem d’eixamplar la mirada!", sosté Barderi, també patrona fundadora de la Fundació Maria Mercè Marçal.

Un llibre adreçat a tothom

L’autora diu que aquest llibre va adreçat a tothom perquè "tothom està molt desorientat" i abunda el "maltractament de baix voltatge". Un maltractament que no deixa marques però que des de la subtilesa mina l’autoestima i l’aniquilació del jo. "Representa que respecte l’amor, vivim un gran moment de la llibertat però hi ha una gran censura amorosa i sentimental, no podem dir t’estimo perquè sembla massa vinculant, no podem dir et necessito, perquè sembles depenent… s’ha fet patologia de l’expressar el que sents. És com si no sabéssim trobar el punt mig, i això és molt aristotèlic", argumenta Montse Barderi que lamenta la manca d’ètica a la societat, quan l’ètica hauria de ser la gran orientadora al seu entendre.

Aquest 'Manual d’amor aristotèlic per a dones del segle XXI', Barderi el va escriure en els inicis de la pandèmia, durant els primers mesos d’estricte confinament. Per això el llibre sosté que el poder de la natura no és finit, i que cal una nova aliança entre els éssers humans i la resta d’éssers vius i la natura per superar aquesta crisi sanitària, però també econòmica i climàtica. "El gran tema de la pandèmia és que ens falta molt, i ens hem de viure i ens hem de tenir i ens hem de fer companyia; no em vull dedicar a sobreviure! Hem d’anar al teatre, hem d’anar a exposicions… està molt bé això de tenir més temps per llegir però hem de viure!", defensa Barderi.

El cas és que el 'Manual d’amor aristotèlic per a dones del segle XXI' és el primer títol d’una col·lecció que té la voluntat de seguir creixent i publicar tres o quatre títols l’any. Malgrat ser l’assessora de la col·lecció, a Montse Barderi, li agrada reivindicar el paper de l’editora Glòria Gasch perquè diu que els autors tendeixen a no reconèixer la feina dels editors i les seves idees.

Les pròximes entregues, Olid i Batallé

Els propers títols d’aquesta col·lecció protagonitzada per dones potents amb coses a dir son 'A contrapel o per què trencar el cercle de depilació, submissió i autoodi' de Bel Olid, un llibre sobre com ensenyem a les nenes a rebutjar el seu cos i a modificar-lo per a ser més desitjables i que planteja la possibilitat d’una feminitat peluda. Després arribarà 'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera'. La revolució del lideratge de les dones de Iolanda Batallé, on l’actual directora de l’Institut Ramon Llull es proposa enganyar el sistema per actuar des de la pròpia veritat i esquivar uns patrons egoistes i agressius. Així, que amb aquesta perspectiva i des d’aquest nefast, tant és que Aristòtil no fes mai cap llibre pensant en les dones.