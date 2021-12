"No per córrer més ets millor, no has de demostrar res"

La Rosa Carbó fa 35 anys que condueix moto i fa de la prudència al manillar la seva millor bandera: "Jo si no ho veig clar no avanço, ja pot haver-hi línia discontínua i visibilitat que no avanço. Soc sempre prudent perquè és la meva vida, el que m’hi jugo". Circular sobre dues rodes comporta riscos i la Rosa avisa: "No pel fet de córrer més ets millor, no has de demostrar res. Corres més i després et surt un gos, un porc senglar o un cotxe del camí, qualsevol imprevist... La velocitat marca la diferència en la reacció de la frenada. Cal pensar més amb el cap i menys amb el puny".



La sinistralitat a les nostres carreteres s’ha anat reduint en els darrers anys, excepte pel que fa al col·lectiu de motoristes. Les persones que van en moto representen una de cada tres víctimes mortals a la xarxa viària interurbana i han de conviure diàriament amb aquesta vulnerabilitat a la carretera. Per afrontar aquesta fragilitat, la recepta de la Rosa és atenció, respecte i cautela per part de tots els usuaris de l’asfalt. Es defineix com una motera "molt prudent" i assegura que la maternitat li va accentuar aquesta precaució a l’hora de portar la moto: "Cal que totes les persones que ens posem a la carretera pensem més en els que ens esperen a casa. Les dones som més prudents, tenim com un sisè sentit".



La passió per les motos de la Rosa també ha passat per hores baixes: "Per desgràcia he perdut amistats i familiars en accidents. Durant un temps vaig pensar a aparcar la moto, tenia respecte a sortir... Després, mirant enrere, volia pensar que la meva amiga Yoyes estaria contenta de veure'm sobre la moto com ho feia ella i sortíem juntes de viatge". Pel que fa a la presència de les dones en el món motorista, assegura que ja som en el moment en què no sorprèn ningú que una dona porti una motocicleta de gran cilindrada: "Cada vegada som més dones i es veu i es nota a la carretera".



La Rosa és una de les protagonistes de la nova campanya de sensibilització de l’SCT adreçada específicament al col·lectiu motorista, "La ruta més segura". Sobre una moto és important dur un equipament de protecció adequat, fer un bon manteniment del vehicle i practicar una conducció tranquil·la i preventiva. En aquest sentit, la Rosa destaca que "no ens podem posar en perill entre nosaltres. Cal tenir molt present que la carretera no és un circuit". Precisament, la campanya insisteix en la importància de la implicació del col·lectiu en la seva pròpia seguretat: "Fes de la teva ruta la ruta més segura".



Desglossament: La perspectiva de gènere en les polítiques de trànsit i seguretat viària

Les dades estadístiques ens demostren que les dones infringeixen menys les normes de circulació i també que tenen menys accidents de trànsit. Actualment a Catalunya els homes representen un 57% de les persones amb permís de conduir i les dones, el 43%, però els homes estan presents en un 80% de la sinistralitat mortal a les carreteres.



És una realitat que cal tenir en compte i, en aquest sentit, el Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit ja han començat a posar fil a l’agulla amb l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat viària i de les accions formatives i educatives a través del Pla de seguretat viària 2021-2023.



Amb la presència del testimoni de dones en la nova campanya de conscienciació viària sobre el col·lectiu motorista "La ruta més segura", a més de reforçar el trencament amb els estereotips de gènere, se situa les dones com a transmissores principals dels missatges de seguretat viària. Els valors de la seguretat viària no tenen gènere, però cal feminitzar els comportaments a peu de carretera perquè estan demostrant que són més segurs.