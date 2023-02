Només 1 de cada 4 catalans que el va sol·licitar rep el bo de lloguer jove estatal

Un total de 24.761 dels 39.347 sol·licitants catalans del bo jove estatal de 250 euros al mes durant dos anys per pagar el lloguer s'han quedat finalment sense l'ajuda per manca de pressupost un cop tancada la convocatòria. És a dir, només un de cada quatre catalans que el va sol·licitar ha rebut aquesta subvenció per part de l'Estat.

El Govern espanyol va anunciar la primavera de l'any passat la transferència de 58 milions per als anys 2022 i 2023 a la Generalitat, que va rebre 39.347 sol·licituds del bo jove estatal. D'aquestes, 9.753 es van resoldre favorablement, mentre que 4.777 es van denegat per no complir els requisits o per no entregar tota la documentació requerida a temps. A més, en 56 casos els sol·licitants van renunciar al procés abans de resoldre el seu expedient, segons l'ACN.

Entre els requisits hi havia tenir fins a 35 anys, estar empadronat i viure a l'habitatge, ser el titular del contracte de lloguer de l'habitatge o tenir uns ingressos regulars d'un màxim de 24.301,51 euros anuals, entre d'altres.

L'efecte inflacionista de l'ajuda

El bo jove de 250 euros mensuals es va aprovar el 18 de gener del 2022 en el Consell de Ministres. En el seu moment, la mesura va generar moltes crítiques entre el moviment per l'habitatge per l'efecte inflacionista que poden tenir el bo. Les organitzacions van advertir que sense una regulació dels lloguers, l'ajuda podria acabar fent que s'encarissin encara més els preus.

La principal ajuda per l'emancipació seria, precisament, regular els preus i pal·liar una precarietat laboral que afecta de forma especial el jovent.



Tot i que el termini per demanar l'ajuda va finalitzar a mitjans de juny de l'any passat, els 24.761 sol·licitants que s'han quedat sense l'ajuda començaran a rebre a partir d'aquesta setmana una notificació per comunicar-los oficialment que finalment no podran rebre el bo jove.