Només una de cada deu assignatures dels màsters de cinc universitats s'imparteix en català

La situació del català és crítica, també a la universitat. Els màsters de cinc de les 12 universitats catalanes ofereixen una de cada deu assignatures en llengua catalana, segons assegura Plataforma per la Llengua. L'entitat ha analitzat per primer cop l'oferta de català en una "mostra representativa" dels màsters que ofereixen la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Ramon Llull. També ho ha fet amb la Universitat de València.

En el marc de l'estudi, l'entitat també ha constatat que totes sis institucions prioritzen el castellà davant l'anglès a l'hora d'internacionalitzar-se. A més, Plataforma alerta que més d'un 15% dels grups encara no especifiquen de manera precisa en quina llengua s'ofereixen, un fet que considera contrari a la llei orgànica del sistema universitari.

Segons Plataforma per la Llengua, l'oferta en català a la majoria de les institucions analitzades és "molt inferior" a la que van comunicar al Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca, impulsat per la Generalitat. L'entitat assegura, alhora, que les mateixes universitats "ja havien reconegut que les dades no s'ajustaven del tot a la realitat, perquè no havien tingut temps d'estudiar bé la situació".

Ni un 50% dels graus s'ofereixen en català

En el cas dels graus, l'estudi de l'organització de defensa del català revela que un 44,98% dels grups s'ofereixen en català, un 25,95% en castellà i un 13,49% en anglès. En un 14,17% dels grups, afegeix la mateixa font, la llengua s'anuncia "de manera imprecisa" i en prop d'un 1% no s'anuncia en quin idioma es faran les classes.