Normalitat a l’aeroport del Prat en el primer dia de vaga dels controladors de seguretat

La primera jornada de vaga dels controladors de seguretat de l’aeroport del Prat, de l’empresa Trablisa, transcorre amb normalitat, sense que es noti massa la incidència de l’aturada. La raó són els serveis mínims del 90% que ha establert l’administració, el que fa que sigui “pràcticament impossible” que es noti la incidència de la vaga, denuncia la presidenta del comitè de vaga, Genoveva Serra. En una atenció als mitjans, Serra no ha donat xifres del seguiment de la vaga entre els vigilants dels filtres de seguretat al Prat però ha remarcat que "per voluntat" la seguirien un 80% de la plantilla.



Serra ha informat que denunciaran que Trablisa hagi intentat obligar a treballar a set companys que no tenien serveis mínims assignats per a la primera jornada de vaga, i que els han amenaçat que "hi haurien represàlies i s'acataran a les conseqüències que vindrien". Serra ha indicat que un d'ells ha tingut por i s'ha posat a treballar, mentre que els sis restants s'han acollit al seu dret a vaga. A més a més, també han denunciat que l’empresa ha traslladat personal d’altres aeroports i que, per tant, ha vulnerat el dret de vaga.



L’afectació de la vaga no ha estat important. Durant el matí, la terminal 2 de l'aeroport registrava cues de més de 30 minuts en els accessos al control de seguretat, mentre que a la T1 la mitjana d'espera era d'uns 20 minuts. Els empleats de Trablisa al Prat -uns 500- van decidir aquest dijous en assemblea anar a la vaga indefinida per exigir millores laboral, com cobrar un euro més per hora treballada, després que fracassessin les reunions de mediació entre empresa i sindicats. També reclamen poder aparcar de manera a la terminal a la que treballin.

AENA calcula que durant el cap de setmana hi haurà entre 950 i 1.000 vols programats cada dia i que per l'aeroport passaran uns 185.000 viatgers aquest divendres, 160.000 dissabte i 180.000 diumenge.